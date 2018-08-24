頻繁到南港內湖拜票　姚文智澄清與高嘉瑜無關

台北市長參選人、立委姚文智今（24）日上午到內湖737商圈掃街拜票，這是姚文智一個星期內第3次到南港、內湖區拜票，遭質疑是否與市議員高嘉瑜有關。
姚文智回應表示，他是北市西區選出的立委，對北市其他地區與基層接觸少，不只是港湖，包括松山信義等過去選立委以外的地區，他都會盡量安排時間和民眾接觸，這是很合邏輯的事情，強調跟個別議員沒有關係。
高嘉瑜為北市第二選區(內湖區、南港區)出身議員，在當地擁有高人氣，2014市議員選戰更榮登北市議員最高得票數。姚文智競選團隊發言人洪立齊質疑高嘉瑜親台北市長柯文哲，月初在政論節目上要求高嘉瑜退出民進黨，高嘉瑜則在臉書上反嗆姚文智若要選市長，就應該先辭去立委表示決心，引爆雙方不和情節。
高嘉瑜與姚文智兩人13日安排在台北市議會見面，盼化解誤會，避免民進黨在選前分裂。姚文智還說要邀請所有北市議員擔任他的競選副總幹事。
為了拉抬姚文智長期低迷的選情，原訂周六(25日)與蔡英文總統合體舉辦健行活動，因為中南部豪大雨讓民進黨政府如臨大敵，因而決定延期。姚文智對此表示，現在南部豪雨成災，大家現在都在關心整個台灣風雨的情形。因此總統周六要保留時間去勘災，或是協助南部相關的救災情況，登山活動延期的決定是雙方討論過的。
至於媒體追問是否有跟蔡英文約下一次合體的時間？姚文智笑說，兩人下午在黃信介的紀念音樂會就會遇到了。