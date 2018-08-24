頻繁到南港內湖拜票　姚文智澄清與高嘉瑜無關

台北市長參選人、立委姚文智今（24）日上午到內湖737商圈掃街拜票，這是姚文智一個星期內第3次到南港、內湖區拜票，遭質疑是否與市議員高嘉瑜有關。

姚文智回應表示，他是北市西區選出的立委，對北市其他地區與基層接觸少，不只是港湖，包括松山信義等過去選立委以外的地區，他都會盡量安排時間和民眾接觸，這是很合邏輯的事情，強調跟個別議員沒有關係。

高嘉瑜為北市第二選區(內湖區、南港區)出身議員，在當地擁有高人氣，2014市議員選戰更榮登北市議員最高得票數。姚文智競選團隊發言人洪立齊質疑高嘉瑜親台北市長柯文哲，月初在政論節目上要求高嘉瑜退出民進黨，高嘉瑜則在臉書上反嗆姚文智若要選市長，就應該先辭去立委表示決心，引爆雙方不和情節。