病媒蚊指數攀升 雨後屏東加強登革熱防疫

針對病媒蚊卵粒或布氏級數高者，衛生局已立即函文通知鄉鎮公所進行社區動員巡檢及孳生源清除外，也請民眾加強居家環境孳生源清除，降低疫病感染風險。

據國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治中心在屏東縣高風險區誘卵桶監測數據顯示，發現近3週病媒蚊指數逐漸攀升；另衛生局在內埔鄉、竹田鄉、來義鄉、東港鎮、南州鄉、崁頂鄉、萬丹鄉、萬巒鄉、潮州鎮等鄉鎮，都查獲部分村里「布氏級數」高達3級以上。

（中央社記者郭芷瑄屏東24日電）根據國衛院國家蚊媒傳染病防治中心在屏東縣高風險區誘卵桶監測數據顯示，近3週病媒蚊指數逐漸攀升。縣府衛生局已函文通知鄉鎮公所進行社區動員巡檢及孳清。

近期中北部地區本土性登革熱個案持續新增，依據疾病管制署疫情資料，截至8月22日，累計28例登革熱本土病例，分布於6縣市，分別為新北市16例，台中市6例、台北市及嘉義縣各2例，桃園市及高雄市各1例。

而8月份發病個案就有20例，包括新北市11例、台中市6例、嘉義縣2例，及桃園市1例。其中2起群聚事件，研判菜園群聚事件感染源，提醒鄉親務必將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，避免蚊子產卵孳生孑孓，做好菜（果）園管理，以免觸法受裁處。

登革熱疾病是藉由病媒蚊（埃及斑蚊及白線斑蚊）傳播，目前正值流行期，加上近日氣侯不穩，常有間歇性大雨情形，環境容器積水適合病媒蚊生長，更助長蚊子繁衍。

衛生局呼籲民眾加強環境的自我管理及定期巡查，隨時或在雨停時「巡檢」居家內外周圍水桶、保麗龍、寶特瓶、塑膠帆布、屋後溝及廢輪胎等容易積水器物，將積水「倒掉」，不要的器物予以「清除」，容器應「刷洗」，徹底做到「巡」、「倒」、「清」、「刷」，落實孳生源清除，以避免孳生病媒蚊，防範登革熱疫情。（編輯：陳政偉/孫承武）1070824