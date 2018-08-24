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政治

購地轉賣一夜賺近2億！傅崐萁涉逃漏稅9千萬　一審無罪

編輯中心／台北報導2018/08/24 12:00
▲花蓮縣長傅崐萁及秘書長顏新章遭飯店業者指控藉勢逼迫賣地、涉嫌逃漏稅等罪，花蓮地院今（ 24 ）日一審判決傅崐萁無罪。（圖／記者鄭志宏攝）
▲花蓮縣長傅崐萁及秘書長顏新章遭飯店業者指控藉勢逼迫賣地、涉嫌逃漏稅等罪，花蓮地院今（ 24 ）日一審判決傅崐萁無罪。（圖／記者鄭志宏攝）

花蓮縣長傅崐萁及秘書長顏新章遭理想大地業者指控，透過榮亮公司借勢藉端逼迫賣地、涉嫌逃漏稅等罪。花蓮地檢署懷疑傅崐萁為榮亮公司實際負責人，並查出傅崐萁先向理想大地購地後再轉賣，一夜進帳 1 億 6671 萬元，逃漏稅金額高達 9000 多萬元，依偽證及違反稅捐稽徵法將傅崐萁起訴。經過近 1 年審理，花蓮地院今（ 24 ）日一審宣判，傅崑萁獲判無罪。

理想大地負責人梁清政控訴，傅崐萁趁理想大地債務即將到期、擁有龐大資金壓力，以低價 10 億 5500 萬元將地買走，並在同日以 12 億 5600 億元將其轉賣售出，賺得價差 2 億 100 萬元，卻未申報營業稅與營利事業所得稅，涉嫌逃漏稅。檢方並查出其逃漏稅金額為 9114 萬元，違反稅捐稽徵法。

業者控訴，傅崐萁透過榮亮公司借勢藉端逼迫賣地，再轉售賺取高額價差。而在偵辦過程中，檢方發現傅崐萁與榮亮公司負責人鮑廣廷、林姓購地人，不僅隱匿該案重要相關事項，更作出偽陳述，因此追加 3 人偽證罪。而針對逃漏稅遭起訴一案，傅崐萁曾在律師陪同下召開記者會痛批全案為「政治迫害」，表示曾多次要求地檢署徹查理想大地不法官商勾結卻不查，並怒斥，有關稅捐稽徵法是遭誣告。

經近 1 年審理，花蓮地方法院今日做出一審宣判，認定榮亮公司負責人為鮑廣廷，不是傅崐萁，判決鮑廣廷 1 年 6 個月徒刑、傅崐萁無罪。檢方強調，將在收到判決書後研究提起上訴。

關鍵字傅崐萁鮑廣廷逃漏稅理想大地梁清政花蓮地檢署
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