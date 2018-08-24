購地轉賣一夜賺近2億！傅崐萁涉逃漏稅9千萬　一審無罪

花蓮縣長傅崐萁及秘書長顏新章遭理想大地業者指控，透過榮亮公司借勢藉端逼迫賣地、涉嫌逃漏稅等罪。花蓮地檢署懷疑傅崐萁為榮亮公司實際負責人，並查出傅崐萁先向理想大地購地後再轉賣，一夜進帳 1 億 6671 萬元，逃漏稅金額高達 9000 多萬元，依偽證及違反稅捐稽徵法將傅崐萁起訴。經過近 1 年審理，花蓮地院今（ 24 ）日一審宣判，傅崑萁獲判無罪。

理想大地負責人梁清政控訴，傅崐萁趁理想大地債務即將到期、擁有龐大資金壓力，以低價 10 億 5500 萬元將地買走，並在同日以 12 億 5600 億元將其轉賣售出，賺得價差 2 億 100 萬元，卻未申報營業稅與營利事業所得稅，涉嫌逃漏稅。檢方並查出其逃漏稅金額為 9114 萬元，違反稅捐稽徵法。