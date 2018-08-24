郭正亮道歉　連勝文嘆：遲來的正義還是正義嗎？

2014年台北市長選舉期間，民進黨立委郭正亮多次在網路上發表批評連家的言論，連戰憤而提告求償1元，並要求登報道歉，郭的律師23日當庭朗讀聲明向連戰道歉，不過連勝文23日在臉書上發文感嘆說，「遲來的正義，還是正義嗎？」

連勝文2014年參選北市長，郭正亮在臉書及網路上發表批評連家言論，包括「發行TDR坑殺台灣散戶」、「兩岸最大權貴」或「沒有連家的國民黨，至少可以清廉一點點」等，事後遭連戰提告求償，但台北地院判決連戰敗訴，連不服提上訴。

高院審理後，案件出現大逆轉，郭正亮同意認錯道歉，並在法官要求下，由律師當庭朗讀聲明「本人於2014年台北市長選舉期間，因引述不實相關報導而發表之言論，使連戰先生及其家人受到傷害，本人對此表達歉意。」