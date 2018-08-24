郭正亮道歉　連勝文嘆：遲來的正義還是正義嗎？

2014年台北市長選舉期間，民進黨立委郭正亮多次在網路上發表批評連家的言論，連戰憤而提告求償1元，並要求登報道歉，郭的律師23日當庭朗讀聲明向連戰道歉，不過連勝文23日在臉書上發文感嘆說，「遲來的正義，還是正義嗎？」
連勝文2014年參選北市長，郭正亮在臉書及網路上發表批評連家言論，包括「發行TDR坑殺台灣散戶」、「兩岸最大權貴」或「沒有連家的國民黨，至少可以清廉一點點」等，事後遭連戰提告求償，但台北地院判決連戰敗訴，連不服提上訴。
高院審理後，案件出現大逆轉，郭正亮同意認錯道歉，並在法官要求下，由律師當庭朗讀聲明「本人於2014年台北市長選舉期間，因引述不實相關報導而發表之言論，使連戰先生及其家人受到傷害，本人對此表達歉意。」
對此，連勝文說，這位當庭道歉，承認是2014年為柯文哲政治操盤的人，採取最惡劣的負面選舉手法，不只批鬥，抺紅他及他的家人，甚至以踐踏，汙衊他祖宗三代的方式來輔選老柯，而根據近日報載，同一人現在又要去幫民進黨候選人對付老柯，這個大概就是所謂「改變成真」吧？只是不知道究竟是誰改變？
連勝文表示，其實選舉的本質應是就現任者執政的缺失進行攻防，或是競爭者間就政見優劣論戰；雖然台灣選舉中理性思辯的空間很少，「但我還是希望這種傷人祖宗八代的惡質手段，不要再發生在任。何。一。個。人。的身上！」