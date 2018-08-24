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台股盤中－美中貿易陷僵局 權值傳產大咖疲軟 108

鉅亨網2018/08/24 11:45
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美中貿易戰持續僵持不下，台股今 (24) 日受衝擊，台積電、鴻海、聯發科、富邦金、兆豐金等權值股走跌，加上日前強勢的傳產紡織、鋼鐵股也都轉弱，盤面上僅靠跌深的被動元件逆勢走揚，加權指數盤中最重跌逾 90 點，直接摜破 10800 點大關，不過道瓊盤後電子盤漲幅擴大，助攻台股收斂跌勢，大盤震盪呈現 10800 點、年線保衛戰。

美國對 160 億自中國進口商品提高關稅生效，中國也不干示弱，隨即對 160 億美元美國商品提高關稅，進行報復，美中貿易戰愈演愈烈。美國對中國 160 億美元產品實施第二波加徵關稅措施已生效，經濟部坦言，台灣包括石化、鋼鋁、機械、半導體等四大產業將受影響。

蘋果三王中，台積電今天在平盤下游走，最低跌到 243 元；鴻海今天發放股息，但是股價仍跌逾 1%，最低跌到 80.5 元，步步往 80 元關卡測試，一口氣跌破 5 日線、10 日線；而股王大立光雖然一度收復 4500 元，但上檔顯然有壓，股價在平盤上下震盪。

之前深受資金青睞的傳產股如紡織、鋼鐵，今天都出現獲利回吐賣壓，紡織股的遠東新、儒鴻、聚陽、利勤、南緯，鋼鐵股的中鴻、千興、大成鋼、新光鋼等都很疲弱。

今天盤面上逆勢撐盤的主要靠跌深的被動元件，國巨股價勁揚 3%，帶領軍奇力新、華新科、禾伸堂等呈上漲走勢。

分析師表示，整體來說，台股盤中雖然一度又失守年線，但道瓊盤後電子盤漲幅擴大，吸引多頭低接買盤介入，讓大盤跌勢收斂，且進一步觀察，連續 2 日縮到千億元之下的量能，今天預估量擴大回到千億元，頗有在上半場下殺取量之勢，而電子股成交比重回溫到 65%，只要電子股重回主流，搭配量能回溫，加上年線有守，台股後市都還有可為。

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