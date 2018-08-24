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登革熱拉警報　新莊40公頃菜園農園大消毒

記者蔡琇惠／新北報導2018/08/24 13:44
▲防堵登革熱疫情，新北市環保局加強菜園及市民農園消毒工作，預計消毒範圍廣達40公頃。（圖／新北市環保局提供）
▲防堵登革熱疫情，新北市環保局加強菜園及市民農園消毒工作，預計消毒範圍廣達40公頃。（圖／新北市環保局提供）

新北市登革熱疫情拉警報，新莊區累計18例本土病例，尤其最近幾起有菜園耕作活動史。環保局將菜園和市民農園鎖定為都會區防制疫情重點，今(24)天將再執行4.2公頃的消毒作業，後續將持續擴大範圍，預計消毒範圍面積達40公頃。

環保局長劉和然表示，為阻斷菜園內登革熱傳播鏈，並防止病媒蚊持續向個案所在地外圍移動，因此採防火牆方式，加強瓊林里市民農園新增病例住家及菜園化學防治，由於北部縣市僅有白線斑蚊分布，棲息環境主要為戶外孳生源，將針對第14例住家週圍及第15、16例活動地菜園共約4公頃面積(新樹路113巷與瓊林路、瓊林北路交會範圍內)進行消毒。

後續更將擴大到塔寮坑溪沿新樹路至瓊林路、瓊林南路間約36公頃面積範圍，一方面進行環境中的孳生源清除工作，避免病媒蚊孳生，另一方面由外而內以防火牆方式進行化學防治工作，撲滅環境中的病媒蚊，阻斷可能的傳播鏈，降低民眾感染風險。

環保局也呼籲菜園周邊民眾，化學防治消滅成蚊只是治標的方式，唯有清除孳生源才能有效消滅病媒蚊，也才能防治登革熱的擴散，落實「巡(巡檢居家內外有無積水容器)、倒(倒掉容器積水並倒置)、清(清除不必要容器及清理水溝)、刷(刷洗容器徹底去除蟲卵)」的孳生源清除步驟，才是防治登革熱的根本之道。

環保局提醒，蟲卵本身具有硬殼，僅僅將容器中的積水倒掉，並無法將黏附在容器內壁上的蟲卵清除，所以積水容器務必要清倒乾淨並進行刷洗的動作，確實將可能殘留之蟲卵及幼蟲刷除，才能澈底根絕病媒蚊繼續孳生。

關鍵字登革熱新莊消毒菜園農場
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