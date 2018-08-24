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政治

政府研判「零邦交」？黃重諺：我相信有

記者林仕祥／台北報導2018/08/24 12:09
▲政府是否有研判「零邦交」的狀況，總統府發言人黃重諺表示，「我相信是有」。（圖／「Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供 , 2018.8.24）
▲政府是否有研判「零邦交」的狀況，總統府發言人黃重諺表示，「我相信是有」。（圖／「Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供 , 2018.8.24）

總統府發言人黃重諺今（24）日表示，蔡總統是國際談判相關事務出身，對於這次薩爾瓦多斷交事件，蔡有要求，必須對所有可能狀況進行預判，至於是否有談論「零邦交」？他說，政府會去研判各種狀況，「我相信是有」。

黃重諺接受廣播專訪時表示，近年來中國在國際上的打壓行為，越來越讓很多國家有感，因為除了台薩斷交外，中國還施壓很多國家的民間企業，要求更改台灣名稱，這讓很多國家感同身受。例如最近Netflix有部在澳洲相當受歡迎的連續劇「秘密之城」，內容就是在談論中國這幾年來對澳洲政治的涉入，澳洲民眾對這部影片很感興趣，「一定程度是因為他們對影片感同身受」。

主持人詢問，這次台薩斷交，國安、外交團隊先前已知邦交不穩，是否有去求助美國？黃重諺回說，所有跟我們比較接近的國家，大家都有訊息的相互交換，「彼此之間的協助我想是有」。

至於之前鬧得沸沸揚揚的85℃事件，黃重諺表示，蔡總統到當地的85℃門市，確實不是臨時起意，因為這有維安的考量，事前有知會該店店長；他強調，總統到海外，看看當地的台灣人，這是人之常情，事件發生後，確實也讓台灣人凝聚起來，但否認這是總統故意為之的說法，這是「幼稚的陰謀論」。

黃重諺認為，總統參訪台灣人在海外經營的企業，是對的事情，也是很溫馨的事情，「沒有任何錯誤」，更批評對岸對台灣的打壓，不是針對民進黨或蔡總統，而是針對台灣人可以跟全世界平起平坐這件事情，「中國衝著的就是這件事情」。總統也不後悔出訪導致斷交，因為透過國際重要媒體，例如紐時、華郵的報導，讓台灣被世界看見了，所以一定要走出去，「不管在任何狀況下」。
 

關鍵字薩爾瓦多零邦交85℃蔡英文黃重諺
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