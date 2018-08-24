丙二酚供需轉緊 信昌化Q4重啟產能迎接暢旺需求

信昌化今年第 2 季受惠原油價格上漲，支撐產品報價，同時公司也接下環己酮代煉業務，推升產能滿載，加上市場供需失衡情況趨於平衡，第 2 季延續首季獲利，較去年同期轉虧為盈，稅後純益 2.18 億元，每股純益 0.75 元。

展望下半年，信昌化表示，雖然今年全球將新增 2 座酚工廠產能，但酚系列下游 PC 新廠將於近 2 年陸續投產，推升市場對酚產品的需求增溫，且美國殼牌公司將停工 1 座酚工廠，有助支撐酚價格，明年市場也不會有新產能加入，將使市場供需情況趨於平衡。

信昌化曾於 2015 年在丙二酚景氣谷底時，關閉旗下 10 萬噸丙二酚產能，不過，隨著下游 PC 新廠將陸續投產，丙二酚供需轉緊，信昌化預計於第 4 季與明年第 2 季，分別重啟 5 萬噸產能的丙二酚工廠，以因應熱絡的市場需求，直接供應 PC 業者丙二酚原料。

法人預估，明年信昌化約有 16% 營收為丙二酚，旗下異丙苯 - 酚 - 丙酮工廠產能利用率可望走揚。

信昌化第 2 季合併營收 42.86 億元，稅後純益 2.18 億元，季增 183%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.75 元，創近 7 年來單季新高；上半年合併營收 77.82 億元，稅後純益 2.95 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 1.01 元。

若投資人看好信昌化後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：信昌化凱基 81 購 02(082666-TW)、信昌化群益 81 購 01(082754-TW)、信昌化元大 82 購 01(082704-TW) 等。

信昌化相關權證。資料來源：鉅亨網整理



