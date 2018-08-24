NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

外洩美國安局機密給媒體 包商判刑5年3個月

中央社2018/08/24 11:55
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國家安全局（NSA）前承包商溫納（Reality Winner）因向媒體記者洩漏俄羅斯駭客入侵美國選舉系統的相關消息，今天遭到法官判刑5年3個月。

溫納先前已認罪情況下，喬治亞州奧古斯塔（Augusta）的聯邦法官今天宣判刑期63個月。這是歷來對媒體外洩機密的單一指控當中，判處最重的刑度。

美國總統川普政府正加重施壓，嚇阻去年以來頻頻發生的對媒體洩密事件。不過溫納案資料涉及受駭客攻擊的州政府，這些州政府原本不知情的內容卻在她被捕幾個月後正式曝光。

美國司法部助理部長德梅斯（John Demers）透過聲明稿表示：「被告圖謀取得並洩露她曾經誓言保護的資料，她似乎一得到機會就馬上這麼做了。」

溫納曾任美國空軍的語言專家，去年6月遭到逮捕，幾個小時之後新聞網站「攔截」（The Intercept）刊出了一篇報導，內容就是根據溫納外洩的文件所寫。

這些文件詳述，俄羅斯軍方情報單位的駭客試圖滲透一家販售選民登記軟體的公司，除此之外，還有地方選務官員的電腦。對與上述有關的州政府來說，顯然是第一次得知這樣的消息。

事發之後，美國選舉協助委員會（U.S. ElectionAssistance Commission）發出資安警報，並且在推特上發布警告時，提到了溫納以及攔截網站的報導。各州官員用電郵討論，如何因應系統受到駭客鎖定。

溫納被捕3個月之後，美國國土安全部受到來自各州官員的壓力，正式披露2016年俄羅斯駭客試圖入侵全美50個州當中21個州電腦系統。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070824

蘇力襲韓一人失蹤 近800...樺漢下半年子公司業績看好 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan