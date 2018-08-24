外洩美國安局機密給媒體 包商判刑5年3個月

美國總統川普政府正加重施壓，嚇阻去年以來頻頻發生的對媒體洩密事件。不過溫納案資料涉及受駭客攻擊的州政府，這些州政府原本不知情的內容卻在她被捕幾個月後正式曝光。

溫納先前已認罪情況下，喬治亞州奧古斯塔（Augusta）的聯邦法官今天宣判刑期63個月。這是歷來對媒體外洩機密的單一指控當中，判處最重的刑度。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國家安全局（NSA）前承包商溫納（Reality Winner）因向媒體記者洩漏俄羅斯駭客入侵美國選舉系統的相關消息，今天遭到法官判刑5年3個月。

美國司法部助理部長德梅斯（John Demers）透過聲明稿表示：「被告圖謀取得並洩露她曾經誓言保護的資料，她似乎一得到機會就馬上這麼做了。」

溫納曾任美國空軍的語言專家，去年6月遭到逮捕，幾個小時之後新聞網站「攔截」（The Intercept）刊出了一篇報導，內容就是根據溫納外洩的文件所寫。

這些文件詳述，俄羅斯軍方情報單位的駭客試圖滲透一家販售選民登記軟體的公司，除此之外，還有地方選務官員的電腦。對與上述有關的州政府來說，顯然是第一次得知這樣的消息。

事發之後，美國選舉協助委員會（U.S. ElectionAssistance Commission）發出資安警報，並且在推特上發布警告時，提到了溫納以及攔截網站的報導。各州官員用電郵討論，如何因應系統受到駭客鎖定。

溫納被捕3個月之後，美國國土安全部受到來自各州官員的壓力，正式披露2016年俄羅斯駭客試圖入侵全美50個州當中21個州電腦系統。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070824