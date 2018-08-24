谷歌無人駕駛在上海成立獨資公司 概念股同賀

消息傳出後，A 股的相關概念股今日走高慶賀，其中與谷歌在無人駕駛概念車研發有所合作，提供直流無刷電機的鳴志電器 (603728-CN) 今日早盤一度大漲超過 4%，至於精研科技 (300709-CN) 今日更曾飆漲逾 6%。

中國媒體報導，中國國家企業信用資訊公示系統資料顯示，一家名為慧摩商務諮詢（上海）有限公司的公司 2018 年 5 月在上海自貿區註冊，該公司由 Waymo LLC 100% 持股，而 Waymo LLC 正是谷歌母公司 Alphabet 旗下的無人駕駛公司。

傳谷歌無人駕駛汽車公司已在上海註冊成立獨資公司，主要業務包括商務訊息諮詢、自動駕駛汽車零組件與產品設計，消息傳出後，相關概念股今 (24) 日走高慶賀。

精研科技今日股價走勢 (圖自新浪財經)

Waymo 自從 2016 年從谷歌的 X 實驗室剝離出來後，目前已搖身為全球最領先的自動駕駛技術公司，所積累的自動駕駛路測數據也遙遙領先競爭對手。

《金融界》報導，當初中國為了爭取谷歌的 Waymo 進駐上海也費了一番功夫，業內認為，Waymo 在自動駕駛領域處在全球領先水準，上海爭取引入谷歌無人駕駛，以及谷歌年底推出首個無人駕駛打車服務，將帶動中國自動駕駛發展進程。

根據據前瞻產業研究院報告，2021 年全球無人駕駛汽車市場規模將從 2018 年的 48.2 億美元增至 70.3 億美元。預計 2020 年中國汽車產業規模將達 3000 萬輛，駕駛輔助 / 部分自動駕駛車輛的市占率可望來到 50%，2035 年中國可望成為全球最大的無人駕駛市場，市場空間恐超過千億美元。