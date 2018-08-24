樺漢下半年子公司業績看好 獲利可望擺脫谷底

（中央社記者田裕斌台北23日電）樺漢科技今年第2季受到營業費用大增影響，獲利不如預期，股價自今年高點新台幣536元崩跌至273.5元，券商估計，在子公司下半年業績看好下，獲利可望擺脫谷底。

鴻海集團投資的樺漢公司併營收主要來自於德國S&T、沅聖、瑞祺電、帆宣及母公司樺漢，下半年業績展望都相當樂觀，其中，占營收超過5成的S&T全年營收可望成長20%，包括智慧能源、工業、醫療及資訊娛樂產業的物聯網(IoT)專案都可望開始貢獻。

今年剛併入的帆宣原本在手訂單就有不錯的水準，加入鴻海集團後，未來在廣州及威斯康辛等新廠建設都將參與其中；沅聖上半年受惠美國客戶智慧家庭需求旺盛，營收成長動能強勁，雖7月受到船期遞延營收較弱，但下半年將維持成長動能，瑞祺電下半年則需觀察SD-WAN產品出貨狀況。