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中央社

樺漢下半年子公司業績看好 獲利可望擺脫谷底

中央社2018/08/24 11:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北23日電）樺漢科技今年第2季受到營業費用大增影響，獲利不如預期，股價自今年高點新台幣536元崩跌至273.5元，券商估計，在子公司下半年業績看好下，獲利可望擺脫谷底。

鴻海集團投資的樺漢公司併營收主要來自於德國S&T、沅聖、瑞祺電、帆宣及母公司樺漢，下半年業績展望都相當樂觀，其中，占營收超過5成的S&T全年營收可望成長20%，包括智慧能源、工業、醫療及資訊娛樂產業的物聯網(IoT)專案都可望開始貢獻。

今年剛併入的帆宣原本在手訂單就有不錯的水準，加入鴻海集團後，未來在廣州及威斯康辛等新廠建設都將參與其中；沅聖上半年受惠美國客戶智慧家庭需求旺盛，營收成長動能強勁，雖7月受到船期遞延營收較弱，但下半年將維持成長動能，瑞祺電下半年則需觀察SD-WAN產品出貨狀況。

本土法人估計，樺漢上半年合併營收年增223%符合預期，但每股稅後純益(EPS)卻衰退5.3%，預估下半年營收將成長49%達402億元，EPS則可回到成長13.3%的軌道上，下半年EPS估達9.70元，重啟獲利成長動能。

此外，在鴻海集團全力發展工業物聯網下，樺漢將是最大受惠者，鴻海旗下富士康在中國大陸有超過1000棟廠房的工業物聯網示範場域訂單，提供樺漢未來2至3年在營收及獲利上的一大成長動能，並可望自明年開始發酵，預估樺漢明年合併營收將成長28%、達843億元，稅後純益則成長超過5成，EPS預估超過20元。（編輯：林孟汝）1070824

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