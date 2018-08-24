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全球經濟走勢 台經院：東山飄雨西山晴

中央社2018/08/24 12:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）全球經濟走勢出現分歧，台經院景氣預測中心主任孫明德形容是「東山飄雨、西山晴」，西方國家以美國為主、經濟一枝獨秀，亞洲國家相對飄搖，而明年全球景氣將轉為向下。

台經院今天公布7月3大產業營業氣候測驗點，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步上揚，其中製造業與服務業皆由下滑轉為上升，分別來到101.74點與100.43點，營建業則為連續兩個月上升態勢、攀升至98.51點。

孫明德表示，近期台灣經濟數據表現都不錯，但不見得是景氣暢旺，以出口為例，現在出口數據好，可能有部分來自於廠商擔心美中貿易戰未來會課徵更多關稅，因此提前備料、衝庫存，才會把數字拉起來。

至於全球經濟走勢，孫明德以「東山飄雨、西山晴」來形容，因為西方國家如美國現在經濟一枝獨秀，相較之下，日本持續貿易逆差，中國則股匯市下跌較明顯。

至於台灣，儘管主計總處日前上修2018年的經濟成長率預測，但幅度並不大，而且主要力道來自於上半年經濟表現強勁，下半年則未有顯著調升；孫明德指出，從台經院的產業測驗點也可看出，廠商對下半年的景氣算不上是樂觀期待。

國際重要預測機構多認為，主要經濟體及全球的經濟成長率明年將不如今年，孫明德表示，這波全球景氣擴張之勢從2016年第一季一路向上，並在今年第3季攻頂，接下來便會轉而向下，只是究竟是急降、陡降還是緩降，還得看後續的經濟情勢才能研析。

孫明德也對於新興市場貨幣重貶的態勢感到憂心，他表示，不希望事情擴大成亞洲金融風暴，提醒政府不論是美中貿易戰，還是新興市場金融危機，都要料敵從寬，不要老是覺得影響有限就疏於防範。

至於商總理事長賴正鎰建議政府再次發放消費券，孫明德認為，當初發放消費券的時空背景與現在完全不同，不宜再次發放，否則如同寅吃卯糧，對國家財政也不是好事；政府回歸促進投資、排除法規障礙等作法，才是健康的刺激內需方式。（編輯：李信寬）1070824

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