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理想大地弊案　傅崐萁一審無罪

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/08/24 13:10
▲花蓮縣長傅崐萁2011年遭理想大地控訴，藉勢藉端逼售壽豐鄉66筆土地，日前偵結，一審宣判無罪，全案仍可上訴。（圖／理想大地提供）
▲花蓮縣長傅崐萁2011年遭理想大地控訴，藉勢藉端逼售壽豐鄉66筆土地，日前偵結，一審宣判無罪，全案仍可上訴。（圖／理想大地提供）

花蓮縣長傅崐萁被業者指控以自己在地的勢力，2度逼迫賣地、恐嚇取財。不過經過一年審理，法院認為罪證不足，一審宣判傅崐萁無罪，全案可上訴，上午傅崐萁召開記者會表示自己絕對清白，是實實在在為人民服務。

傅崐萁及秘書長顏新章遭理想大地業者控訴借勢藉端恐嚇取財，兩度逼迫業者以低於市價強賣土地，花蓮地檢署再議後，更發現傅崐萁是榮亮公司實際負責人，認為榮亮公司執行土地交易買賣，涉嫌逃漏稅9000多萬元，去年10月依逃漏稅罪、偽證罪嫌追加起訴傅崐萁，經過近一年的審理，花蓮地方法院認為證據不足，偽證罪部分宣判傅崐萁無罪，檢方表示將收到判決書研究後再提出上訴。

去（106）年10月，傅崐萁計畫參選台北市長選戰前夕，檢調突如其來的傳訊，隔天就起訴，打壞了他所有的計畫，傅崐萁因此而失去參選的機會，為此，傅崐萁相當忿忿不平，他表示，這件原本已經是一件「不起訴、不得再議」的案子，在宣佈參選前夕，突然以「逃漏稅」進行傳訊隔天就起訴，但檢調卻未對理想大地延宕35年未開發卻要政府背書進行蒐證，舉動令人質疑。

傅崐萁表示，事實真相只有一個，理想大地案經過６年，期間不斷中傷、抺黑，歷經３次的不起訴，最終還是撥雲見日，感謝法律還我清白。

 

關鍵字傅崐萁理想大地顏新章
傅崐萁一審無罪　劉曉玫憂企業怯步大樹林醉漢爆打司機　運將恐失明

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