理想大地弊案　傅崐萁一審無罪

花蓮縣長傅崐萁被業者指控以自己在地的勢力，2度逼迫賣地、恐嚇取財。不過經過一年審理，法院認為罪證不足，一審宣判傅崐萁無罪，全案可上訴，上午傅崐萁召開記者會表示自己絕對清白，是實實在在為人民服務。

傅崐萁及秘書長顏新章遭理想大地業者控訴借勢藉端恐嚇取財，兩度逼迫業者以低於市價強賣土地，花蓮地檢署再議後，更發現傅崐萁是榮亮公司實際負責人，認為榮亮公司執行土地交易買賣，涉嫌逃漏稅9000多萬元，去年10月依逃漏稅罪、偽證罪嫌追加起訴傅崐萁，經過近一年的審理，花蓮地方法院認為證據不足，偽證罪部分宣判傅崐萁無罪，檢方表示將收到判決書研究後再提出上訴。