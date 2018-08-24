李智凱為了亞運鞍馬金牌吃多少苦？看這些圖就知道

自從去年奪下世大運鞍馬金牌後，李智凱除了一般疲勞痠痛外，都維持不錯的狀態，但三月底在亞塞拜然比賽中卻不小心傷了他的左肩。回國後他尋求專業團隊檢查，長庚運動醫學團隊骨科主任周文毅回憶，當時李智凱的左肩是腫脹僵硬的，瘀傷甚至往下延伸到手肘，當時連一般生活的活動都受影響。

鞍馬王子李智凱在本屆雅加達亞運，以完美的15.400拿下台灣亞運參賽史上第一面體操金牌。但他為了這面獎牌，到底吃了多少苦？長庚運動醫學團隊透露的這幾張照片，說明了一切。



▲李智凱之前受傷，左肩疼痛腫脹僵硬，瘀傷往下沉至手肘。（圖／長庚運動醫學團隊提供）

檢查後發現，李的左肩二頭肌中度拉傷，這樣的傷勢會影響到肩關節力量與穩定性，對體操選手影響非常大，而且亞運已迫在眉睫，李智凱所面臨的壓力可想而知。在教練與醫療團隊商討論後決定採用非手術治療，進行高壓氧配合物理治療，再給予高濃度血小板血漿注射治療，但一般要5個月左右的療程，李卻硬撐著提早到3個月完成。



▲李智凱左肩二頭肌曾中度拉傷，一般要5個月左右的療程，李為了亞運，卻硬撐著提早到3個月完成。（圖／長庚運動醫學團隊提供）

賽後，李智凱在後台也緊緊擁抱周文毅，整個教練團與醫療團隊都看到他的堅強與毅力，相信日後一定能在奧運場上贏得好成績。



▲李智凱在亞運贏得金牌後，在後台與醫生周文毅擁抱。（圖／長庚運動醫學團隊提供）