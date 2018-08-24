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陸網通市場下半年動能可望回升 中磊、聯亞營運看旺

鉅亨網2018/08/24 12:12
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市場研究機構 DELL’Oro 指出，由於中興禁令緣故，全球光通訊、網路通訊等市場產值今年第 2 季出現下滑，中國大陸更是年減 13%，不過整體需求仍在，預期今年下半年中國大陸將有明顯成長。台廠上半年受影響的供應廠商如中磊 (5388-TW)、聯亞 (3081-TW) 等，營運有望重啟成長動能。

台網通廠上半年受中興影響，財報表現不如預期，不過中磊、聯亞積極調整產品組合，法人推估，中磊下半年營益率有望彈升至 3% 之上，第 3 季營收估可季增 2 成，聯亞今年全年營收看增 1 成，全年每股稅後純益有機會優於去年 7.56 元。

DELL’Oro 分析師認為，雖然中國產值下滑，不過整體需求仍然有很大的成長，對市場是正面訊息，今年下半年中國大陸產值將會有明顯成長。

DELL’Oro 指出，華為第 2 季全球市占仍然高居第一，Ciena 跟諾基亞緊追在後，而產品面數據中心第 2 季年增幅度高達 40%，是所有光通訊市場中增長最快的。

中興受禁令影響，市占排名也有所改變，DELL’Oro 另一份報告指出，今年第 2 季全球行動網路設備中，三星超車中興成全球市占第 4，愛立信跟諾基亞也同步受惠中興市占率減少。

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關鍵字中興中磊聯亞headline
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