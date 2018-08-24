陸網通市場下半年動能可望回升 中磊、聯亞營運看旺

市場研究機構 DELL’Oro 指出，由於中興禁令緣故，全球光通訊、網路通訊等市場產值今年第 2 季出現下滑，中國大陸更是年減 13%，不過整體需求仍在，預期今年下半年中國大陸將有明顯成長。台廠上半年受影響的供應廠商如中磊 (5388-TW)、聯亞 (3081-TW) 等，營運有望重啟成長動能。

台網通廠上半年受中興影響，財報表現不如預期，不過中磊、聯亞積極調整產品組合，法人推估，中磊下半年營益率有望彈升至 3% 之上，第 3 季營收估可季增 2 成，聯亞今年全年營收看增 1 成，全年每股稅後純益有機會優於去年 7.56 元。