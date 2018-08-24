澳洲政局變天 Morrison將任新總理 澳元、澳

澳洲自由黨領導權之爭週五突生變化，原總理 Malcolm Turnbull 同意辭職，在隨後的投票中，財政部長 Scott Morrison 以 45-40 票的優勢，擊敗內政部長 Peter Dutton，成為澳洲近 8 年來上台的第 6 任總理。

Turnbull 並未參加此次選舉，但支持他的外交部長 Julie Bishop 首輪投票即已出局，未進入最終輪投票。

澳元之前因內鬥影響，近一週呈現弱勢，週四下午報 72.45 美分，達 6 天以來的低點，過去一週下跌超過 1.5%。但政局變天之後澳元獲快速拉抬，短線升至 72.80 美分上方。