NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

澳洲政局變天 Morrison將任新總理 澳元、澳

鉅亨網2018/08/24 12:23
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

澳洲自由黨領導權之爭週五突生變化，原總理 Malcolm Turnbull 同意辭職，在隨後的投票中，財政部長 Scott Morrison 以 45-40 票的優勢，擊敗內政部長 Peter Dutton，成為澳洲近 8 年來上台的第 6 任總理。

Turnbull 並未參加此次選舉，但支持他的外交部長 Julie Bishop 首輪投票即已出局，未進入最終輪投票。

澳元之前因內鬥影響，近一週呈現弱勢，週四下午報 72.45 美分，達 6 天以來的低點，過去一週下跌超過 1.5%。但政局變天之後澳元獲快速拉抬，短線升至 72.80 美分上方。

澳洲股市也扭轉早盤的跌幅，在澳洲時間 12:50 選舉結果公布後迅速轉升，在 13:40 上漲 15.4 點，或 0.25％，至 6259.8 點，可望結束先前連跌 3 天的局面。

澳洲最大的貿易夥伴中國與美國，近期陷入貿易爭端，加上美元的強勢，致使澳元承壓。自 1 月創下的 81.36 美分的高點之後，澳元已下挫逾 10%。

澳洲政治過去 10 年的特點，就是總理更換頻繁，有 3 位現任總理都遭被黨內競爭對手罷免，沒有任一位總理成功擔任 3 年任期。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp澳洲澳元headline
中鼎報佳音 聯手九合承接富...半導體設備現趨緩徵兆 7月...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan