億光遭外資砍目標價 股價跌停創逾5年半新低

美系外資指出，由於 LED 封裝產業供過於求問題存在已久，且仍未看到逆轉情況，億光獲利去年大減逾 3 成後，據外資最新預估，今年起至 2020 年，每年純益都將以雙位數幅度衰退，且苗栗銅鑼新廠產能利用率未達滿載，下修億光評等至「賣出」，目標價下修至 18 元。

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 持續受到 LED 封裝產業供過於求問題影響，且苗栗銅鑼新廠產能利用率未達滿載，外資預測至 2020 年前，每年純益都將持續衰退，美系外資大砍目標價至 18 元，衝擊億光今 (24) 日股價一路走弱，盤中遭利空打入跌停價 31.5 元，創逾 5 年半來新低價。

回歸營運面來看，億光今年主要成長動能將來自車用與不可見光產品，去年車用 LED 營收占比不到 10%，今年車用比重持續提升，有機會超過 10%，今年也已打入歐美一線車廠，通過認證並於第 3 季開始供貨車燈光源，也將擴增車用產能，年底前車用產能可望較去年擴增 3 成。

除車用產品外，億光紅外線 LED 感測器業務今年將會持續成長，也會進行擴產，整體而言，不可見光產能今年會較去年擴增，目前不可見光營收占比約為 3 成，今年底前，不可見光產能將較去年擴增 2 成。

億光第 2 季合併營收 59.3 億元，稅後純益 2.37 億元，季增 117%，年減 36.8%，每股稅後純益 0.54 元；上半年合併營收 122.1 億元，稅後純益 3.46 億元，年減 49.7%，每股稅後純益 0.79 元。