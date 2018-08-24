雨彈襲南台　賴清德要求全力救災、避免登革熱散播

賴清德說，這次熱帶低壓在南台灣降雨又大又急，相對於今年7月日本關西地區的雨量有過之而無不及，顯示台灣強韌抗災能力。請各部會全力投入救災復原工作，使民眾生活早日恢復正常。特別是災後要注意環境清潔與防疫工作，避免登革熱等疾病散播。

豪雨成災，各地這兩天陸續傳災情，南台灣8個縣市也決定今（24）日停班停課，行政院長賴清德聽取經濟部及水利署的報告後表示，這次豪雨顯示台灣強韌抗災能力，後續救災復原工作要避免登革熱散播，並檢討防災整備不足之處，提出完整計畫予以補強。

賴清德指出，因為氣候變遷，此種降雨形態未來仍將持續發生，希望各部會能透過此次經驗，檢討防災整備不足之處，提出完整計畫予以補強。此外，移動式擋板可有效減輕災害，應於重要生活區及工業區試辦，若成效佳則全面推廣。

水利署表示，昨日豪雨造成高雄市區多處道路積淹封路，所幸未傳出人員傷亡，隨著熱帶性低氣壓北移，今早高雄市淹水區域多數已退水。不過高雄、台南兩地今日仍有超大豪雨，轄區第六河川局緊急應變小組持續一級開設，上緊發條，做好萬全準備。

