雨彈襲南台　國軍派遣兵力協助民眾撤離

國防部表示，今日上午0930時，由副總長執行官陳寶餘上將召開專案會議，會中轉達部長嚴德發要求，指示國軍各級部隊，必須發揮「聞聲救苦」的愛民精神，密切掌握豪大雨動態及災害潛勢區，並主動與地方政府首長保持聯繫，務求做好最周詳的災防整備，並將災損降至最低。 國防部指出，目前第四、五作戰區(南部、中部地區)已完成災害應變中心一級開設，國防部則完成二級開設。國軍目前待命總兵力3萬7千餘人，各式航空器、車輛、機具計38類4,551輛(部)，均已完成整備，可依令執行災防救援任務。

國防部今(24)日表示，因應熱帶性低氣壓造成的豪大雨，可能對臺灣地區造成影響，今(24)日派遣274員兵力，協助高雄、嘉義等地區民眾預防性撤離。

昨日第四作戰區已派遣兵力，協助高雄美濃等地區民眾70人預防性撤離，避免渠等發生人員傷亡事件。今日由第四、五作戰區派遣兵力274人，執行高雄六龜、美濃、茂林、旗山等7處，以及嘉義東石、布袋等2處之民眾預防性撤離、物資搬運及災後復原等任務。



海軍陸戰隊已於林口下湖西營區(2輛)、蘇澳中正基地(2輛)，以及高雄火牛營區(43輛)預置AAV7兩棲突擊車共47輛，將依豪大雨災情主動支援各地區災害救援任務。國防部強調，此次熱帶性低氣壓造成的豪大雨災情，國軍將持續密切關注豪大雨後續動態，全力確保民眾生命財產安全。

海軍司令部原訂於8月25日(星期六)在蘇澳中正基地舉辦的「全民國防教育國防知性之旅-營區開放參觀」活動，因受天氣不佳影響，順延至9月1日(星期六)舉辦。

國軍志願士兵第6梯次考試原訂於25日，分於陸軍專科學校、臺中成功嶺、嘉義空軍基地、海軍官校、花蓮空軍基地、陸軍金門防衛指揮部及陸軍澎湖防衛指揮部等單位實施，惟受熱帶低壓環流影響，各地陸續出現豪大雨等級雨勢，為顧及考生與試務工作人員作業及交通安全，本梯次考試日期順延至9月1日實施；另「軍樂兵」專長測驗順延至9月2日實施。