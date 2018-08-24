安倍擬宣布參選總裁 對決石破茂白熱化

（中央社東京24日綜合外電報導）日本自民黨總裁安倍晉三預計26日宣布參選總裁，可能與已宣布參選的自民黨前幹事長石破茂一對一對決。這場選舉除了國會議員票，地方黨員票也很關鍵，雙方爭取選票進入白熱化。
自民黨9月將舉行總裁選舉，相對於2015年無人挑戰首相安倍晉三，石破茂10日已宣布參選，讓這次總裁選舉很可能呈現石破茂單挑安倍的局面。
日本放送協會（NHK）報導，安倍晉三預計26日前往視察鹿兒島縣時，正式宣布參選自民黨總裁選舉，這將是他連續第3次參選。
另一方面，已宣布參選的石破茂將於今天舉行以「地方創生」（意為平衡城鄉差距，致力發展地方各自特色）為主題的記者會，與安倍爭取地方黨員票進入白熱化階段。
「地方創生」是安倍內閣過去主打的一項政策，石破茂曾擔任首任地方創生擔當大臣，意圖以自己的經驗與政績，爭取地方黨員認同。
自民黨是目前日本國會的最大黨也是執政黨，在內閣制政體，總裁選舉結果意謂著誰將擔任下一屆的首相。自民黨內目前5個派閥都力挺安倍3度參選，並開始在各都道府縣舉行相關集會；昨天晚上，在大分市也舉行了黨員聚會。
在這場大分市的聚會上，安倍以預錄影帶發表談話呼籲黨員，跟他一起為開創日本的明天，及創造平成之後的時代來努力。
安部預計26日前往鹿兒島縣視察，並正式宣布參選總裁，似乎盼藉此展現重視地方的態度，爭取黨員支持。
共同社日前採訪自民黨內405位國會議員（眾議員284人、參議員121人），共有310人支持安倍。由於安倍在國會議員票中取得大幅領先，預料將影響405張地方票投票取向。
這一屆自民黨總裁選舉共有810票（國會議員405票、地方票405票），只要取得過半數就能勝選。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1070824