安倍擬宣布參選總裁 對決石破茂白熱化

（中央社東京24日綜合外電報導）日本自民黨總裁安倍晉三預計26日宣布參選總裁，可能與已宣布參選的自民黨前幹事長石破茂一對一對決。這場選舉除了國會議員票，地方黨員票也很關鍵，雙方爭取選票進入白熱化。

自民黨9月將舉行總裁選舉，相對於2015年無人挑戰首相安倍晉三，石破茂10日已宣布參選，讓這次總裁選舉很可能呈現石破茂單挑安倍的局面。

日本放送協會（NHK）報導，安倍晉三預計26日前往視察鹿兒島縣時，正式宣布參選自民黨總裁選舉，這將是他連續第3次參選。

另一方面，已宣布參選的石破茂將於今天舉行以「地方創生」（意為平衡城鄉差距，致力發展地方各自特色）為主題的記者會，與安倍爭取地方黨員票進入白熱化階段。