暴雨襲台南！幕後英雄曝光　民眾直呼「辛苦了」

台南永康地區昨（ 23 ）日積水嚴重，市消防局第五大隊大灣分隊陸續接獲報案，出動協助育智幼稚園、崑山科大附設幼兒園及民眾受困等案件，大灣分隊長杜福威說，從上午 10 時起出勤迄今，還沒回到隊部，出勤時間已超過 10 小時，隊員還沒能好好休息。

暴雨侵襲台南，各地災情頻傳，尤其低窪地區淹水更是嚴重，從早到晚交通受阻、人車受困，讓警消人員疲於奔命。有警察局分局長慰勤時，見路口交通大打結，同仁忙不過來，親自下車協助疏導交通，還有消防員出勤超過 10 小時，坐在走廊下克難吃便當，雙腿還泡在水裡。有民眾拍下這群幕後英雄身影，並說「感謝有你」。

有民眾在《台南諸事會社》 PO 出在崑山科大附近拍下的一張照片，只見一名消防員連好好吃頓飯的時間都沒有，完全無視一旁的垃圾桶，直接就坐在走廊下開飯，雙腳還泡在水裡，民眾見此畫面表示，既感動又心酸，紛紛留言「辛苦了！」向消防人員致敬。



▲大灣分隊一名消防員忙於救災、無暇吃飯，就坐在走廊下嗑起便當，雙腳還泡在水裡。（圖／翻攝自《台南諸事會社》臉書）

後經大灣分隊證實，當事人是林佳嶸，他也是經友人轉傳，才得知自己被 po 上社群；「忙著工作，沒想那麼多！」杜福威說，這是我們的工作， 也是職責所在。

台南市警察局永康分局長戴崇贒則是下午從分局出發往大灣方向沿途慰勞大雨中執勤的同仁，直到國光七街口，因仁德地區積水實施交管，許多機車騎士行經該路段不知所措，造成後方交通壅塞，見同仁忙不過來，戴崇贒親自下車向騎士說明路況，也協助同仁引導車輛通行。



▲永康分局長見交通壅塞，親自下車引導車輛通行。（圖／翻攝自《台南諸事會社》臉書）

戴崇贒說，因仁德地區積水，現場車流又大，避免交通打結，因此，協助同仁盡速讓騎士了解前方狀況，依交通管制措施疏導交通。民眾事後得知是三線一星的分局長，親上火線支援，協助引導交通狀況，直呼「分局長以身作則讓人敬佩！」

此外，「阿嘉依然堅守崗位」民眾也在社群 po 文，分享郵務士行經淹水處下車推行、不畏風雨，堅持送信到積水地區，許多民眾看見暴雨中仍持續工作的郵差，紛紛說「辛苦了」。



▲郵差冒著風雨，堅持為積水地區的民眾送信。（圖／翻攝自《台南諸事會社》臉書）