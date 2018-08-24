拚年底平權公投綁大選 7天要催15萬份連署

平權公投小組上午邀集政界、文化、娛樂界支持者催票高喊「人權不能等待、歧視就是傷害」口號。平權公投小組召集人之一苗博雅表示，平權公投不是任何政黨發起，卻在31天內衝出15萬份連署，已經是史上最快。

中央選舉委員會預估，公投若要綁年底大選投票，最好在8月底前送第二階段28萬餘份有效連署書，9月再送「很有可能來不及」。

（中央社記者溫貴香台北24日電）力拚年底公投與九合一選舉合併舉行，立委段宜康、藝人温貞菱、焦糖等人今天公開呼籲連署支持平權公投，利用最後關鍵7天衝刺15萬份連署，這個週末將成具象徵性的彩虹週。

苗博雅表示，為確保綁大選、提高公投投票門檻的機會，這個週末連續兩天，全台50場擺攤，要在最後一週衝出剩餘的15萬份連署，目標30萬份連署書。

同志網路名人四叉貓出席記者會笑說，同志們也不是這麼愛走上街頭、風吹日曬，「就讓我們安心結婚，我們就會在家裡不會出來抗爭了啊」。

段宜康表示，如果民眾同意或支持每一個人都可以與所愛的人組成家庭，請在最後時刻支持公投連署；如果大家同意每一個人都有權學習如何尊重別人、愛別人、愛自己，請在最後關鍵時刻幫忙連署性平教育公投。

段宜康說，連署這兩項公投案就是表達自己對每一個人應該享有權力的支持。

苗博雅說，第一位簽下平權公投案連署書是時代力量立委黃國昌，民進黨立委林靜儀也簽下連署書。

社會民主黨召集人范雲也手捧一疊公投連署書到記者會表達支持，她表示，社民黨成立以來相信每個人都有權力過更好的生活，相信最後時間只要大家團結一人多拉10張票，公投案就有機會過關，呼籲年底公投讓以愛為名卻包藏歧視、傷害、誤解的公投說NO。

拿下第52屆金鐘獎迷你劇集女主角獎的藝人温貞菱表示，身邊很多朋友都說，如果同志不能結婚，那他們也不要結婚，前年25萬人上街遊行以為整個社會氛圍願意接受這樣的事情，沒想到面對更多惡意批評與歧視，希望月底前收集到15萬份，這是困難的事情，但請一起努力。（編輯：林沂鋒）1070824