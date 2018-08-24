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中央社

南投凌晨宣布停班課 權衡人命與企業經營

中央社2018/08/24 12:45
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣政府今天凌晨宣布停班、停課，對於台中、彰化、南投決策時間脫鉤，南投縣副縣長陳正昇今天說，縣長林明溱權衡民眾生命財產安全與企業經營難處後，做出最後決定。

熱帶性低氣壓降雨影響，台中市政府昨天晚間11時宣布停止上班、上課，南投縣今天凌晨約12時30分跟進宣布停班課，對於凌晨突然決策。陳正昇受訪說，縣長林明溱考量縣民生命財產安全及企業經營難處，權衡各方面條件，做出最後決定。

陳正昇表示，昨天降雨造成南部災害，傍晚下班前，南投縣信義鄉有道路坍方、竹山鎮降雨也不少，經透過中、彰、投、苗區域治理平台，台中市深夜先行宣布，彰投苗接著同時發布。

過去幾年對於颱風停班課決策，中彰投總是統一時間共同宣布一致結果，但這次熱帶低壓降雨及7月颱風瑪莉亞，中彰投天災停班課決策脫鉤。雖然最後結果一致，但宣布時間有先後，不禁讓外界感覺區域治理平台合作默契是否改變。

對此，陳正昇說，對於同步宣布是否停班課，都利用災害應變中心開會後做決定，這次降雨二級開設災害應變中心，非一級開設，四縣市各自依默契或參考台中市政府決策，做為宣布是否停班課依據，因此這次才有各自宣布的情形發生。

陳正昇被問到「是否覺得台中市府破壞同步決策默契」，他說，若依一般判斷，「應該會這麼想」，但他認為台中市府逕行宣布後，南投縣府也在觀望縣內整體形勢，畢竟雨量可能造成山區較多災害，縣府考量層面較多，最後決定停班課。

南投市今天上午無風、無雨，路面是乾的，市街有不少採買人潮；南投戲院在未營業售票前，就有民眾看著時刻表，洗車店也有車輛正打蠟。不過，也有部分店家休息未營業；埔里國中今天新生訓練，因縣府凌晨才宣布停班課，約有20名家長及學生白跑一趟。（編輯：陳政偉）1070824

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