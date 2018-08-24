氣候政策釀導火線 滕博爾不敵右派逼宮

（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲政壇一週來的動盪，今天隨前國庫部長莫里森在執政的自由黨內投票勝出、將接任黨魁與總理後暫告落幕。原總理滕博爾一直不為黨內保守派所喜，氣候政策成壓垮他的最後稻草。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，保守派的莫里森（Scott Morrison）在今天黨內的閉門投票裡以45票比40票，擊敗極端保守的前內政部長杜登（PeterDutton）；環境與能源部長佛萊登柏格（JoshFrydenberg）當選副黨魁。

自由黨內不滿滕博爾（Malcolm Turnbull）要立法達成巴黎氣候協定目標的政策，領導危機隨21日杜登挑戰滕博爾黨魁大位引爆，當天杜登雖以35比48票落敗，但滕博爾地位已搖搖欲墜。