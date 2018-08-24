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氣候政策釀導火線 滕博爾不敵右派逼宮

中央社2018/08/24 13:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲政壇一週來的動盪，今天隨前國庫部長莫里森在執政的自由黨內投票勝出、將接任黨魁與總理後暫告落幕。原總理滕博爾一直不為黨內保守派所喜，氣候政策成壓垮他的最後稻草。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，保守派的莫里森（Scott Morrison）在今天黨內的閉門投票裡以45票比40票，擊敗極端保守的前內政部長杜登（PeterDutton）；環境與能源部長佛萊登柏格（JoshFrydenberg）當選副黨魁。

自由黨內不滿滕博爾（Malcolm Turnbull）要立法達成巴黎氣候協定目標的政策，領導危機隨21日杜登挑戰滕博爾黨魁大位引爆，當天杜登雖以35比48票落敗，但滕博爾地位已搖搖欲墜。

自由黨內的右翼希望澳洲的煤礦業能取得更多投資，並盼拿出政策壓低澳洲電價。

路透社與CNN報導，滕博爾也是在2015年9月的黨內逼宮時上台，當時他擊敗總理艾波特（Tony Abbott）。滕博爾是上億身價的工商銀行家出身，在社會議題上屬自由派，包括支持同性婚姻、採取行動因應氣候變遷等，當時藉著一波高人氣取代艾波特，但上任後光環快速消褪。

滕博爾與中間偏右的自由黨格格不入，難以吸引保守選民，而立場較前衛的支持者，在看到滕博爾為討好具實力的右派而調整政府政策後，也對他感到失望。

今天在自由黨內勝出的莫里森雖屬保守派，但被視為自由派滕博爾與極端保守派杜登間的折衷版。市場視莫里森為安全牌，而澳洲股、匯市在莫里森勝出後也應聲走強。

自由黨目前與較小的國家黨組成保守派執政聯盟，而自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）數月以來在各項民調裡，一直都輸給在野的勞工黨（Labor），而澳洲將於2019年5月進行大選。（譯者：陳亦偉）1070824

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