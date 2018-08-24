房仲：三鶯線拉升房價 三峽鶯歌趨近合理

（中央社記者潘智義台北24日日電）捷運三鶯線正在施工，有巢氏房屋資深研究員陳金萍指出，軌道建設多半拉升沿線房價，三峽、鶯歌房價屬雙北低檔，仍在受薪階級可負擔範圍，房價趨近合理。

陳金萍表示，捷運三鶯線全線12站名於7月中旬確定，工程也如火如荼進行中，預計民國112年完工通車。三鶯線起點為土城頂埔站，總長14.29公里，北可接軌板南線，往南則保留未來延伸至桃園八德地區。

有巢氏房屋分析，捷運三鶯線與桃園綠線銜接轉乘，將可串聯桃園國際機場、高鐵及台鐵，讓公共運輸系統間的轉乘無縫銜接，未來完工通車後，將可促進土城、三峽、鶯歌地區文化、觀光及都市發展。