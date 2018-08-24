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中央社

房仲：三鶯線拉升房價 三峽鶯歌趨近合理

中央社2018/08/24 13:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北24日日電）捷運三鶯線正在施工，有巢氏房屋資深研究員陳金萍指出，軌道建設多半拉升沿線房價，三峽、鶯歌房價屬雙北低檔，仍在受薪階級可負擔範圍，房價趨近合理。

陳金萍表示，捷運三鶯線全線12站名於7月中旬確定，工程也如火如荼進行中，預計民國112年完工通車。三鶯線起點為土城頂埔站，總長14.29公里，北可接軌板南線，往南則保留未來延伸至桃園八德地區。

有巢氏房屋分析，捷運三鶯線與桃園綠線銜接轉乘，將可串聯桃園國際機場、高鐵及台鐵，讓公共運輸系統間的轉乘無縫銜接，未來完工通車後，將可促進土城、三峽、鶯歌地區文化、觀光及都市發展。

陳金萍說明，捷運三鶯線沿線行經的數個生活圈都已具雛型，預期將串起土城工業區、三峽舊市區、北大特區、鶯歌舊市區及新北與桃園交界的鳳鳴重劃區。

有巢氏房屋根據實價登錄資料統計，以捷運站周邊方圓1000公尺範圍內做篩選，捷運三鶯線各站2017年至2018年6月交易量以龍埔站居冠，共有1386筆交易。

統計也顯示，三鶯線沿線各站點房市交易量前幾名，正好都與當地前幾大生活圈所在區塊不謀而合，顯見生活機能較完善的生活圈吸引民眾青睞購屋，加上捷運利多優勢加持，推升交易熱度。（編輯：李信寬）1070824

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