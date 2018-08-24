二審判更重 朴槿惠服刑期滿恐近百歲

（中央社首爾24日綜合外電報導）南韓法院二審今天判66歲的前總統朴槿惠25年徒刑，比一審還重。朴槿惠今年7月也因其他罪行被判8年監禁，這意味著除非朴槿惠獲減刑，否則待她服刑期滿後，恐已近百歲。

路透社報導，朴槿惠去年因貪腐醜聞遭國會彈劾後，被憲法法院判決彈劾成立而下台，她也因此成為南韓首位遭彈劾下台的民選總統。

高等法院表示，朴槿惠勾結崔順實「索求金錢及其他商業利益」，並迫使公司僱用崔順實的友人。

「她還強迫私營公司的高階管理人員下台，嚴重濫用她作為總統及人民賦予她的權力，並嚴重侵犯企業運作的自由。」