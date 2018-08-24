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二審判更重 朴槿惠服刑期滿恐近百歲

中央社2018/08/24 13:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾24日綜合外電報導）南韓法院二審今天判66歲的前總統朴槿惠25年徒刑，比一審還重。朴槿惠今年7月也因其他罪行被判8年監禁，這意味著除非朴槿惠獲減刑，否則待她服刑期滿後，恐已近百歲。

路透社報導，朴槿惠去年因貪腐醜聞遭國會彈劾後，被憲法法院判決彈劾成立而下台，她也因此成為南韓首位遭彈劾下台的民選總統。

高等法院表示，朴槿惠勾結崔順實「索求金錢及其他商業利益」，並迫使公司僱用崔順實的友人。

「她還強迫私營公司的高階管理人員下台，嚴重濫用她作為總統及人民賦予她的權力，並嚴重侵犯企業運作的自由。」

高等法院堅持原判，表示：「法庭…判處被告25年徒刑，併科200億韓元（約新台幣5.5億）罰金。」

一審法院今年4月判刑朴槿惠24年，檢方提起上訴，望法院加重刑度。

首爾中央地方法院7月宣判，朴槿惠因涉及收受國家情報院特殊活動費案遭判處6年有期徒刑，另外還因違反公職選舉法遭判2年有期徒刑。

朴槿惠去年3月31日起入獄，她否認有任何不法情事，也未出庭聆聽判決。

朴槿惠是繼全斗煥及盧泰愚後，第3位在離任後因刑事指控而被定罪的南韓領導人。全斗煥及盧泰愚在90年代被判犯下叛國及貪污罪名。

另一位前南韓總統盧武鉉則在家族涉貪遭調查後，於2009年自殺身亡。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070824

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