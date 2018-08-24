終結柯文哲亂象　李錫錕宣布參選台北市長

李錫錕表示，一、兩年前他就覺得柯市長一定會帶來台北市的亂象，要終結這個狀況，他本來期待丁守中、范雲及姚文智這些學生輩可以做得到，可是等到現在實在覺得不行，才決定要站出來，因為「終結柯文哲亂象，只有李錫錕做得到」。

台大教授李錫錕以「終結柯文哲亂象」為號召，今(24)日舉行「錕P登記參選記者會」，他表示，柯文哲執政四年，已在台北市造成有目共睹的亂象，現已不是他謙虛、退讓的時候，因為台北市民、城市進步及國家發展不能等待，為了終結柯文哲亂象，他星期一(27日)將會以無黨籍身分登記參選。

李錫錕表示，終結柯文哲亂象的那位市長候選人的人格特質中一定要有兩字：「我敢( I dare )」。他說，今天職業的政客，宣傳、吹噓、承諾太多了，但他們的共同點是保守或只會算計，沒人敢跟他一樣敢大聲講出「 I dare 」。再來是要有大破大立的政策主張(policy)。李錫錕表示，面對現在的青年低薪、居住、就業等問題，他認為台北市今天最需要的是「開源」，不是只有花預算，也不是挖東牆補西牆，而是透過政策來創造預算，增加財源收入，「所以我的政策特點就是開源」。

李錫錕指出，能讓台北市脫胎換骨的條件是執行力( performance )。他說，performance說起來很簡單，但做起來不簡單，因為市府的政策要公務員去執行，所以市長要和中央政府、議會、社會及人民溝通，這樣政策才能落實。所以一個好的領袖的溝通、協調、建立共識及堅持執行的能力非常重要，而不是只會抓頭搞笑、只會推拖拉、只會在三言兩言輕中輕帶過。

社民黨台北市長參選人范雲因為繳不出200萬參選登記費，在23日晚間宣布退選。李錫錕表示，張開雙手歡迎她。媒體追問李錫錕200萬登記費用哪裡來，他說有兩個來源，一個是抵押、去借的；另一個是接受贊助，主要來自他的學生，有人特地從海外匯1萬元給他。李錫錕說，讓她很欣慰也很感動，但也有責任感的壓力。