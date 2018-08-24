美欲課日本汽車關稅 日經產大臣：誤解日企貢獻

（中央社東京24日綜合外電報導）日本經濟產業大臣世耕弘成受訪指出，美國總統川普的關稅政策，反映他嚴重誤解自由貿易和日本企業對美國經濟貢獻的重要性。

世耕弘成接受美聯社專訪並警告說，如果美國向日本進口汽車課徵25%的關稅，東京當局可能會採取行動。但他沒有提到任何細節，也沒排除報復性關稅。

世耕弘成昨天在東京的經濟產業省辦公室受訪表示：「日本汽車製造商是美國經濟的重要貢獻者，如果日本汽車業被削弱，它將無法在美國進行投資。」

他還對美國與中國的貿易紛爭升溫表達擔憂，指稱這些舉措威脅到全球經濟。美中23日對雙方價值160億美元的汽車、工廠機械和其他商品課徵額外關稅。