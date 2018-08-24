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中央社

美欲課日本汽車關稅 日經產大臣：誤解日企貢獻

中央社2018/08/24 13:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本經濟產業大臣世耕弘成受訪指出，美國總統川普的關稅政策，反映他嚴重誤解自由貿易和日本企業對美國經濟貢獻的重要性。

世耕弘成接受美聯社專訪並警告說，如果美國向日本進口汽車課徵25%的關稅，東京當局可能會採取行動。但他沒有提到任何細節，也沒排除報復性關稅。

世耕弘成昨天在東京的經濟產業省辦公室受訪表示：「日本汽車製造商是美國經濟的重要貢獻者，如果日本汽車業被削弱，它將無法在美國進行投資。」

他還對美國與中國的貿易紛爭升溫表達擔憂，指稱這些舉措威脅到全球經濟。美中23日對雙方價值160億美元的汽車、工廠機械和其他商品課徵額外關稅。

世耕弘成說：「這對全球經濟來說絕對沒有任何益處，日本企業將零件運往中國，在那裡組裝成產品並出口到美國，已經可以感受到關稅造成的效果了，最終關稅將會傷害美國和中國經濟。」

美國去年對日本貿易逆差超過680億美元（約新台幣2兆950億元），美國對中國的逆差則大約3760億美元（約新台幣11兆5843億元）。

世耕弘成還指出，川普不應該責怪日本，因為美國現今對日本的貿易逆差，反映日本多年來在美國創造數千個就業機會的努力。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1070824

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