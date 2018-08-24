古董二行程機車自律騎乘 找到續存空間

環保署長李應元說過，空污法第36條第2項規定，環保署得視空氣品質需求，加嚴使用10年以上交通工具的排放標準；第40條規定，各級主管機關得劃設空氣品質維護區，都是有前提的，即視空氣品質需求而為，希望外界不要擔心。

（中央社記者楊淑閔台北24日電）空污法修法通過，得視空品需求加嚴10年以上交通工具排放標準，引起各界焦慮。環保署今天表示，經溝通，已與古董二行程機車代表簽署自律公約，包含上下班不騎乘等條件下續存。

但是配合新法上路，二行程機車原本在民國92年底以前出廠的機車，定檢或路邊攔檢標準，一氧化碳（CO）由4.5%加嚴為3.5%，碳氫化合物（HC）由9000ppm加嚴為2000ppm。

以上新標準引發老車愛好者反彈，憂心可能因為怎麼維護也無法符合新標準而被迫淘汰，如今雙邊找到平衡點，讓老車保留、空品也儘量不受老車影響的協議。

李應元宣布，環保署支持古董車具有文化保存價值，而古董二行程機車代表也簽署自律公約，透過自主管理及使用限制，可繼續使用，不受加嚴排放標準影響。

以上自律公約重點有四，包含一、保持車輛外觀及車況良好，並定期保養及定期實施排氣檢驗。二、不作為上下班通勤交通工具。三、環保署預報空氣不良或地方環保局發布空氣品質惡化警告時不騎乘。四、不進入地方環保局劃設的空氣品質維護區。

此外，車重3.5公噸以上大型柴油車加嚴排放標準同步公布推行期程，109年1月1日以前，符合原出廠標準即可；112年1月1日起，在95年以前出廠的1到3期車輛，必須符合17年前的標準，即第4期，黑煙不透光率1.0m的-1次方。

至於以上兩個時間之間，除了空氣品質維護區外，都要符合原出廠標準；而空氣品質維護區由地方政府劃設，依據空氣品質需求，就劃設地區範圍、時段、季節、排放標準等擬定後，送環保署核定。（編輯：李錫璋）1070824