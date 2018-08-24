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娛樂

趙麗穎、馮紹峰恩愛踩街？　網友曝照佐證：店員也看到了

娛樂中心／綜合報導2018/08/24 14:35
▲中國女星趙麗穎（右圖）和男星馮紹峰熱戀傳聞沒停過。（圖／翻攝趙麗穎、馮紹峰微博 , 2018.08.24）
▲中國女星趙麗穎（右圖）和男星馮紹峰熱戀傳聞沒停過。（圖／翻攝趙麗穎、馮紹峰微博 , 2018.08.24）

30歲中國女星趙麗穎和大9歲男星馮紹峰去年爆熱戀，期間傳出兩人私下幽會，女方甚至被揭已懷孕3個月，但雙方皆低調否認，近日又有網友聲稱撞見小倆口牽手逛街，並PO照佐證，雖沒拍到兩人正臉，但爆料者堅定直說：「看清了看清了」，表示在場好幾位店員也同時目擊。


▲網友稱目擊趙麗穎和馮紹峰牽手逛街。（圖／翻攝新浪娛樂微博 , 2018.08.24）

網友日前在微博表示，昨（23）日在北京巧遇趙麗穎和馮紹峰親密逛街，描述他們在商店血拼人民幣10萬元（約45萬元台幣）的衣服，還說「店員也好幾個看到了」，在曝光的照片中，可見1男1女皆穿白上衣，男方戴黑帽、女方戴白帽，似乎怕被認出都以口罩遮掩臉部，兩人並牽著對方的手相當親暱，但拍攝距離遙遠，就照片無法確切判定就是本人。


▲網友確定照片中男女就是趙麗穎和馮紹峰。（圖／翻攝新浪娛樂微博 , 2018.08.24）

許多網友質疑照片可信度，爆料者表示自己看得非常清楚，還附上兩人購物的商店名，有人揚言要到店家求證，爆料網友不怕被打臉，老神在在回：「快去吧，我也不會刪（照片）的。」目前趙馮兩人工作室至截稿前則尚無回應。


▲網友稱多位店員也同時目擊趙馮兩人。（圖／翻攝新浪娛樂微博 , 2018.08.24）

關鍵字趙麗穎馮紹峰
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