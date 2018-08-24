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新中橫迴頭彎坍方搶通 易落石建議改道

中央社2018/08/24 13:47
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）熱帶性低氣壓降雨影響，省道台21線新中橫南投縣信義鄉迴頭彎路段今天坍方，工務段已搶通單線通行，但提醒用路人，近日降雨，可能仍有落石及坍方情形，建議不要行駛這路段。

交通部公路總局第二區養護工程處今天發布訊息表示，台21線新中橫公路133.4公里處、迴頭彎路段因降雨影響，清晨落石坍方，經調派大型機具積極搶修，上午10時20分搶通單線通行。

落石發生後，工務段封閉雙向車道禁止通行，但現場起濃霧、持續降雨，考量施工人員安全，大型機具待降雨及落石減緩後進場搶修，施工期間台21線草坪頭到塔塔加路段雙向封閉管制。

雖恢復通行，但二工處表示，近日受熱帶性低氣壓及外圍環流影響，中央氣象局針對南投發布大豪雨特報，後續仍有坍方、落石可能，所轄信義工務段派機具、人員現場待命，但考量通行安全及影響旅遊行程，建議民眾不要通行這路段、另規劃路線。

二工處提醒用路人，山區道路易坍方、落石，路況難掌握，如果非必要勿進入山區道路，並應隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板顯示最新交通管制、防災資訊，或利用公路總局省道即時交通資訊系統、收聽警察廣播電臺，以掌握最新路況。（編輯：李明宗）1070824

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