新中橫迴頭彎坍方搶通 易落石建議改道

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）熱帶性低氣壓降雨影響，省道台21線新中橫南投縣信義鄉迴頭彎路段今天坍方，工務段已搶通單線通行，但提醒用路人，近日降雨，可能仍有落石及坍方情形，建議不要行駛這路段。

交通部公路總局第二區養護工程處今天發布訊息表示，台21線新中橫公路133.4公里處、迴頭彎路段因降雨影響，清晨落石坍方，經調派大型機具積極搶修，上午10時20分搶通單線通行。

落石發生後，工務段封閉雙向車道禁止通行，但現場起濃霧、持續降雨，考量施工人員安全，大型機具待降雨及落石減緩後進場搶修，施工期間台21線草坪頭到塔塔加路段雙向封閉管制。