NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

富士康威州廠改生產6代LCD面板 可能違反與州政府

鉅亨網2018/08/24 13:58
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

富士康科技集團 (2317-TW) 表示，它仍計畫在威斯康辛州東南部創造 13000 個就業機會，並繼續在 Racine 郡投資 100 億美元。

然而，富士康不再強調是否仍計劃興建一個列在與州政府簽訂多項合約中的液晶顯示面板 (LCD) 工廠，其中一項合約載明為此座工廠提供 40 億美元的激勵計劃。若富士康改變生產計畫，白紙黑字的合約何去何從成為威州當地媒體追逐焦點。

《Journal Sentinel》週四 (23 日) 首先報導此事，因為今年稍早時就有消息傳出該公司有意改變原有的投資計畫。

根據《Journal Sentinel》的報導，富士康表示，他們「在第一階段完成後仍計劃在不久的將來興建一座先進的 LCD 廠。至於是採用 10.5 代技術或者其他技術，要看當時的市場和經濟情況而定。」

在富士康最初的說明中，他們表示新廠園將包括一個數十億美元的薄膜晶體管 (TFT) 液晶顯示器 (LCD) 工廠，一個後端封裝液晶顯示模組，一個專注於製模和模具工藝以及生產終端設備的組裝廠。

據《日經亞洲評論》5 月發表的報導，富士康正在改變一開始的大型平板顯示器的生產計劃，轉而生產用於汽車、個人電腦、平板電腦、移動設備、電視和小眾產品的小型顯示器。

富士康發表公開聲明回應這份報導，重申該公司對威斯康辛州的投資，「我們知道《日經亞洲評論》關於我們在威斯康辛州投資的報導。該報導不準確，與事實不符。」

《密爾沃基商業期刊 (Milwaukee Business Journal Report)》6 月更火上添油地報導指出：「該公司將先興建一座『第六代』工廠。這座工廠比 10.5 代廠小得多且成本更低。產業觀察人士說，六代廠會使用不同的機器生產不同的系列產品。」

在《Racine Journal Times》週三的報導中，富士康科技集團執行官員胡國輝 (Louis Woo) 在該報的編委會上表示，該公司向州和地方官員提出的 13000 個新工作崗位仍然有效，但他們可能建造的工廠可能會改採不同的方向。

據報導，胡國輝在會議中表示，「我們對 (興建) 電視廠並不感興趣。」「我們對垂直整合較感興趣。」這些整合解決方案可以涉及許多領域，包括醫療、製造、辦公自動化或學習。

鴻海股價走勢圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字富士康威斯康辛州不同的lcdjournalafpheadline
〈福懋法說〉兩大利多加持 ...員工頻頻跳槽蘋果 特斯拉聲...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan