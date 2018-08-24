川普幫手淪為窮光蛋 柯恩靠群眾募資打官司

（中央社紐約23日綜合外電報導）美國總統川普的前私人律師柯恩（Michael Cohen）陷入財務窘境，正伸手向社會大眾求援以支付官司辯護費用，目前已有匿名人士一出手就捐5萬美元（約新台幣155萬元）。

美聯社報導，柯恩律師表示，柯恩21日認罪之後在募資網站GoFundMe上開設了籌措資金網頁，是確保總統川普相關案情水落石出的唯一方法。不過這也是柯恩破產的最新跡象。

柯恩21日對逃稅、違反競選財務法、銀行詐欺等罪名認罪之後，除了欠美國國稅局（IRS）至少140萬美元，另有數百萬美元的債務。而且認罪之後，他也被迫放棄價值日漸縮水的紐約計程車牌照。