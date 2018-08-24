川普幫手淪為窮光蛋 柯恩靠群眾募資打官司

（中央社紐約23日綜合外電報導）美國總統川普的前私人律師柯恩（Michael Cohen）陷入財務窘境，正伸手向社會大眾求援以支付官司辯護費用，目前已有匿名人士一出手就捐5萬美元（約新台幣155萬元）。
美聯社報導，柯恩律師表示，柯恩21日認罪之後在募資網站GoFundMe上開設了籌措資金網頁，是確保總統川普相關案情水落石出的唯一方法。不過這也是柯恩破產的最新跡象。
柯恩21日對逃稅、違反競選財務法、銀行詐欺等罪名認罪之後，除了欠美國國稅局（IRS）至少140萬美元，另有數百萬美元的債務。而且認罪之後，他也被迫放棄價值日漸縮水的紐約計程車牌照。
柯恩的律師戴維斯（Lanny Davis）昨天接受電視訪問時說：「他沒有資源又欠了一大筆錢。」
曾說會為川普「擋子彈」的柯恩21日在法庭上說，川普指示他安排付款，將13萬美元給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），15萬美元給前花花公子雜誌模特兒麥道高（Karen McDougal），要求兩人在大選前絕口不提桃色指控。
截至今天下午，在GoFundMe網站上名為「柯恩真相基金」（Michael Cohen Truth Fund）網頁已累計約2600筆捐款，金額超過14萬5000美元。
社群網站上大部分回應都很冷漠並抱持懷疑，但有一名捐款人寫說：「美國會因為你的誠實而愛你。」
這個募款活動的目標是50萬美元（約新台幣1550萬元），可能是柯恩藉著吸引民主黨與其他反川普陣營相挺，來強化自身告發人地位的一種方式。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070824