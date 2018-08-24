張棟樑獨居飯店失眠　自爆怪夢連連遇鬼打牆

歌手張棟樑今（24）日出席「愛盲手工皂體驗活動」，進到愛盲土城工坊看見庇護員工們認真努力的態度，讓他感動不已，表示已被療癒，他自己也親自嘗試手作手工皂，提到自己手不巧，以前做蛋糕或拉胚都失敗，好在今日成果不錯。因為不少好友都知道他要來手工皂，紛紛跟他訂貨，到場他才知道手工皂熟成需要56天，他笑說買現成的回去，他們應該也不會知道。

張棟樑從今年5月中到10月中，因為新偶像劇《一千個晚安》在台灣long stay，日前因為某些狀況，拍戲進度緩慢讓他精神上倍感疲憊，但因為與劇組、演員等都相處融洽，每天都很期待拍戲。現在一人在飯店偶有孤獨感，他就會選擇去看電影，近期上映的電影全部都看了，從《與神同行2》到《巨齒鯊》，他說：「最近多出的時間剛好跟好友們聚餐，例如前一陣子與梁靜茹、狄志傑等人，同時也讓他轉移目標，不至於亂想。」戀家的張棟樑表示這次拍戲幾乎都在台灣，很久沒有離家這麼久，如果想家就打電話給媽媽，或跟家中小孩視訊。



▲張棟樑表示想家就會打電話給家人解鄉愁。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）

談及鬼月是否有靈異經驗，張棟樑透露，因為一人住在飯店，所以不太多想，「倒是這陣子睡眠很差，往往上床都要滾個3-4個小時才會睡，而且最近怪夢連連，幾乎天天做夢，總是夢到一群人，然後鬼打牆的劇情，讓他爬不起來。

日前抽空錄製網劇《惹上冷殿下》片尾曲〈經過〉，對於自己的全新音樂作品，張棟樑表示拍完戲已是年底，預計明年才會重新規劃巡迴演出與發片計畫，現在都已在跟團隊的人持續討論中，至於形式還是會依照當下的狀態決定。



▲張棟樑提到最近睡眠品質差。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）