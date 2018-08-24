NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

張棟樑獨居飯店失眠　自爆怪夢連連遇鬼打牆

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/24 14:10
▲張棟樑自爆最近常常做怪夢。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）
▲張棟樑自爆最近常常做怪夢。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）

歌手張棟樑今（24）日出席「愛盲手工皂體驗活動」，進到愛盲土城工坊看見庇護員工們認真努力的態度，讓他感動不已，表示已被療癒，他自己也親自嘗試手作手工皂，提到自己手不巧，以前做蛋糕或拉胚都失敗，好在今日成果不錯。因為不少好友都知道他要來手工皂，紛紛跟他訂貨，到場他才知道手工皂熟成需要56天，他笑說買現成的回去，他們應該也不會知道。


▲張棟樑出席愛盲土城工坊手工皂體驗活動。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）

張棟樑從今年5月中到10月中，因為新偶像劇《一千個晚安》在台灣long stay，日前因為某些狀況，拍戲進度緩慢讓他精神上倍感疲憊，但因為與劇組、演員等都相處融洽，每天都很期待拍戲。現在一人在飯店偶有孤獨感，他就會選擇去看電影，近期上映的電影全部都看了，從《與神同行2》到《巨齒鯊》，他說：「最近多出的時間剛好跟好友們聚餐，例如前一陣子與梁靜茹、狄志傑等人，同時也讓他轉移目標，不至於亂想。」戀家的張棟樑表示這次拍戲幾乎都在台灣，很久沒有離家這麼久，如果想家就打電話給媽媽，或跟家中小孩視訊。


▲張棟樑表示想家就會打電話給家人解鄉愁。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）

談及鬼月是否有靈異經驗，張棟樑透露，因為一人住在飯店，所以不太多想，「倒是這陣子睡眠很差，往往上床都要滾個3-4個小時才會睡，而且最近怪夢連連，幾乎天天做夢，總是夢到一群人，然後鬼打牆的劇情，讓他爬不起來。

日前抽空錄製網劇《惹上冷殿下》片尾曲〈經過〉，對於自己的全新音樂作品，張棟樑表示拍完戲已是年底，預計明年才會重新規劃巡迴演出與發片計畫，現在都已在跟團隊的人持續討論中，至於形式還是會依照當下的狀態決定。


▲張棟樑提到最近睡眠品質差。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）

關鍵字張棟樑手工皂
卸貨10天速削肉　女星曝月子秘方鹿希派闖禍校方知　她勸低調這樣做

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan