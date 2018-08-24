山坡地需繳交「回饋金」　台東縣議長批惡法擾民

「申請自用住宅也要繳回餽金，政府很缺錢嗎？」日前成功鎮代表蔡賢男收到一封來自台東縣政府寄發的繳款通知書，內容要求要繳交13萬的回餽金，讓他在網路大吐苦水，沒想到居然有不少民眾也遇到同樣的事件，進一步了解狀況之後，更發現，除了繳交回餽金會被剝下二層皮。

農委會於去年底修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，但法條運用在台東縣，似乎就不合情理，其原因就在於台東縣16鄉鎮市中，就有包括東海岸等10鄉鎮全部都屬山坡地，全縣山坡地面積就佔了94.3%，民眾只要蓋個房子就會收到縣府的繳款通知單，民眾向議員陳情，今天在議長饒慶鈴召開記者會，痛批「惡法擾民」，要求中央「不當法令快修正」。

蔡賢男表示，申請建地完全沒有要拿來營業使用，只是要增加自用住宅面積，居然被依公告地價來收取6%回餽金，而當時申請的面積還有一部分沒有使用，也要被另外收取規費，這政府就是在剥我們人民的皮嘛！

饒慶鈴、副議長陳宏宗及許進榮、林東滿今天痛批森林法「惡法擾民」，並向中央抗議，饒慶鈴指出，這個辦法很不合理，台東縣這幾年因為海岸管理法、國土法已造成民眾很大困擾，現在又有山坡地回饋金的行政命令，一個窮縣到底要被中央扒幾層皮？

林東滿、許進榮及翁麗吟近日也都接獲民眾陳情，指在自家土地是建地、地也很平、卻只因為被列為山坡地，申請建照蓋房子，卻要繳山坡地回饋金，金額從數萬到十幾萬元，根本是「土匪政府」。



▲成功鎮代表蔡賢男因申請自用住宅建地，除被收取已申請建地面積6%回餽金外，未申請的部份也要被收取規費，他氣憤的表示，這政府簡直是土匪。（圖／記者鄭志宏攝）