台股收盤守住10800點與年線　唯量縮不到千億元創低

中美貿易戰持續打、持續談，美股跌多漲少，日韓股市分別漲約0.4%與0.8%，至於陸港股則呈現小漲局面。國內因超大豪雨8縣市停班停課影響，台北股市今（24）日收盤跌53.78點，收在10809.35點，守住10800點關卡也守住年線，跌幅0.5%，不過成交金額僅新台幣962.46億元，為今年正常交易日的新低量。

台北股市今（24）日開盤漲2.78點，加權股價指數以10865.91點開出，沒多久翻黑下挫，一度下殺近90點，10800點大關與年線失守，最低來到10770.32點，不過隨後跌幅收斂，終場跌53.78點，收在10809.35點，跌幅0.5%，成交金額僅新台幣962.46億元。