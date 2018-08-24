台股收盤守住10800點與年線　唯量縮不到千億元創低

中美貿易戰持續打、持續談，美股跌多漲少，日韓股市分別漲約0.4%與0.8%，至於陸港股則呈現小漲局面。國內因超大豪雨8縣市停班停課影響，台北股市今（24）日收盤跌53.78點，收在10809.35點，守住10800點關卡也守住年線，跌幅0.5%，不過成交金額僅新台幣962.46億元，為今年正常交易日的新低量。
台北股市今（24）日開盤漲2.78點，加權股價指數以10865.91點開出，沒多久翻黑下挫，一度下殺近90點，10800點大關與年線失守，最低來到10770.32點，不過隨後跌幅收斂，終場跌53.78點，收在10809.35點，跌幅0.5%，成交金額僅新台幣962.46億元。
各類股部分，電子跌0.5%、金融跌0.2%。其他，紡織跌2%，機電、造紙、鋼鐵、運輸跌1%上下。個股中，指標股台積電跌0.4%，收在243.5元。鴻海今發放股息，董事長郭台銘有32億元現金入袋，而股價今跌0.8%，來到81.1元。大立光漲0.4%，來到4505元。其他，聯電跌近2%，友達與群創跌1.3%左右，聯發科也跌逾1%。
今日量大走揚的個股有楠梓電、仁寶、中鋼構、信昌化，漲幅2到8%，部分被動元件表現不俗，國巨漲2.3%、華新科漲6%、奇力新漲近2%、信昌電漲2.4%。至於欣興、遠東新、合晶、中鴻、新纖、旺宏則遭到量大調節，跌幅1到3%。