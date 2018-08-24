價跌量縮力守年線 台股週線收紅

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台股今天下跌53點，週線收紅，守住10800點和年線之上，量能仍低於千億元。法人表示，傳產有機會續攻，觀察9月電子股能否接棒和蘋概股表現，挑戰半年線10874壓力。

台股今天震盪整理，一度跌破10800點，最低來到10770點，跌逾90點，隨後大盤在年線約10784點附近整理，尾盤金融小反彈，台股跌幅收斂，守住10800點和年線。

終場台股加權股價指數收在10809.35點，下跌53.78點，跌幅0.5%，成交值仍不到千億元，來到新台幣962.46億元，電子股跌0.56%，金融股跌0.28%。週線收紅，上漲118.39點。