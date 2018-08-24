價跌量縮力守年線 台股週線收紅

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台股今天下跌53點，週線收紅，守住10800點和年線之上，量能仍低於千億元。法人表示，傳產有機會續攻，觀察9月電子股能否接棒和蘋概股表現，挑戰半年線10874壓力。
台股今天震盪整理，一度跌破10800點，最低來到10770點，跌逾90點，隨後大盤在年線約10784點附近整理，尾盤金融小反彈，台股跌幅收斂，守住10800點和年線。
終場台股加權股價指數收在10809.35點，下跌53.78點，跌幅0.5%，成交值仍不到千億元，來到新台幣962.46億元，電子股跌0.56%，金融股跌0.28%。週線收紅，上漲118.39點。
台股連續3個交易日成交值不足千億元，今天成交值也是今年以來次低成交值。
主要電子權值股跌多於漲，台積電終場收在243.5元，跌0.4%。鴻海終場收在81.1元，跌0.86%。股王大立光終場收在4505元，小漲0.4%。日月光投控收在73.3元，跌0.8%。聯發科收在250元，跌1.19%。
被動元件族群相對抗跌，國巨收在643元，漲2.39%，華新科收在280.5元，漲6.25%。
金控股國泰金收在52.8元，小漲0.57%，富邦金收在49.85元，小跌0.5%，中信金收在21.45元，小跌0.46%。
傳產股紡織跌2.09%，航運跌1.15%，塑膠跌0.75%。
兆豐國際投顧表示，傳產股今天回檔，電子股未接棒，盤面缺乏主流撐盤，不過仍守住年線。
觀察台股走勢，兆豐國際投顧指出，台股近期反彈逢壓整理，10850點到10900點區間中期均線糾結，儘管有跳空缺口壓力，不過預期反彈尚未結束，傳產族群仍有機會上攻，觀察9月份電子類股能否接棒和蘋概股表現，台股挑戰克服10900點區間及半年線壓力。（編輯：鄭雪文）1070824