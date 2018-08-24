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政治

雨彈襲南台　蔡英文與地方視訊，要求注意農價波動

記者林仕祥／台北報導2018/08/24 14:37
▲雨彈襲南台，總統蔡英文和中央災害應變中心、各地方首長進行60分鐘的視訊會議。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.8.24）
▲雨彈襲南台，總統蔡英文和中央災害應變中心、各地方首長進行60分鐘的視訊會議。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.8.24）

豪雨成災，南台灣這兩天陸續傳出災情，總統蔡英文今（24）日和中央災害應變中心、各地方首長進行60分鐘的視訊會議，她表示，災後復原工作及農損可能造成價格波動，要求相關單位務必掌握即時波動情況，如果有謠言，更要積極回應，尤其明日適逢中元節，相關部會更要對市場價格波動密切注意。

總統府發言人林鶴明轉述，蔡總統在視訊會議上，聽取災變中心副指揮官內政部次長花敬群、氣象局主任王世堅，以及經濟部次長曾文生的報告，了解關於這次熱帶性低壓造成豪雨的最新動態，以及各單位防、救災處理情形，以及各項災損狀況。

隨後蔡英文與高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、屏東縣相關首長進行視訊連線，關心各地目前雨勢與淹水情形，以及停水、停電、交通受阻等復原進度。蔡英文指示，極端氣候及帶來的嚴重災害是各國嚴重挑戰，各縣市一定要保持高度警覺，災防中心須全力支援地方在防、救災的所有需求，國軍和災防指揮系統也要保持高度聯繫，部隊待命，機動協助各縣市政府。

蔡英文強調，氣象預報和預警是重中之重，要求氣象局持續向民眾說明天氣狀態，並第一時間讓地方掌握最充足的氣象資訊，未來也要研究如何提供更即時、更區域性的精確資訊，精進與地方建立精確的對口和運用機制。她提醒，提供預測、預警，預先採取防災應變是優先選項，不論中央和地方，都要讓民眾第一時間接受到資訊，採取預防措施。

針對災後復原工作及農損可能造成的價格波動，蔡英文要求相關單位務必掌握即時波動情況，如果有謠言更要積極回應，即時因應來維持市場穩定。尤其明天適逢中元節，市場價格波動也請相關部會務必注意。
 


▲南部豪雨成災，陸軍南區聯合測考中心官兵24日協助嘉義布袋、東石及新港地區執行民眾撤離工作。（圖／國防部提供 , 2018.8.24)

關鍵字蔡英文豪雨中央氣象局農價中元節
雨彈襲南台　國軍派兵協助民眾撤離終結柯P亂象　李錫錕宣布參選市長

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