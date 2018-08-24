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中央社

豪雨釀災 總統指示穩定農產品價格

中央社2018/08/24 14:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍、朱則瑋台北24日電）總統府今天說，總統蔡英文關切豪雨影響，在總統府狀況室與中央災害應變中心、南部縣市地方首長視訊會議，除了指示全力協助地方政府，也請相關部會注意農產品市場價格波動。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統上午在總統府狀況室與中央災害應變中心視訊會議，了解政府團隊目前在防、救災以及復原的整備狀況。

蔡總統並與高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣及屏東縣等地方政府首長視訊連線，了解各地目前雨勢與淹水情形，關心水、電等供應與交通影響狀況。

視訊會議全程約60分鐘，總統府發言人林鶴明表示，總統先聽取中央災害應變中心副指揮官內政部次長花敬群、氣象局主任王世堅以及經濟部次長曾文生報告，了解最新動態與各單位防、救災處理情形，以及目前災損狀況。

蔡總統與中央災害應變中心視訊會議後，接著和高雄市代理市長許立明、台南市副市長吳宗榮、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、雲林縣秘書長黃玉霜、屏東縣長潘孟安等視訊連線。

總統一一關心各縣市目前雨勢與淹水情形，特別詢問停水、停電以及交通受阻等復原進度。總統請各縣市政府若有任何防、救災的物資或人力上需求，隨時提出，中央政府與國軍都會全力支援協助。

林鶴明說，總統指示極端氣候及帶來的嚴重災害是各國嚴重挑戰，台灣也一樣，各縣市一定要保持高度警覺。總統請災防中心保持警戒，全力支援地方政府在防災、救災所有需求。總統要求國軍和災防指揮系統保持高度連繫，部隊待命，機動協助各縣市政府。

此外，氣象預報和預警是重中之重。總統要求氣象局持續向民眾說明天氣狀態，以及在第一時間讓地方政府掌握最充足的氣象資訊。未來，也請研究如何提供更即時、更區域性的精確資訊，並持續精進與地方政府建立精確的對口和運用的機制。

林鶴明表示，總統特別提醒，提供預測、預警，預先採取防災應變是優先選項。如何告知民眾防災訊息，採取防災行動，應該更從民眾角度來思考。不論中央和地方，都要讓民眾第一時間接受到資訊，採取預防措施。

對於災後復原工作及農損可能造成的價格波動，總統請相關單位務必掌握即時波動情況，如果有謠言更要積極回應，即時因應，維持市場穩定。明天適逢中元節，市場價格波動也請相關部會務必注意。（編輯：林沂鋒）1070824

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