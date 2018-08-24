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高血壓恐引發性功能障礙　泌尿科醫師教你如何保健

生活中心／綜合報導2018/08/24 15:28
▲約有20%的勃起障礙功能患有心血管疾病，60%的心血管疾病患有勃起功能障礙，泌尿科的疾病和血管疾病的確是有相關性。（圖／公關照片）
▲約有20%的勃起障礙功能患有心血管疾病，60%的心血管疾病患有勃起功能障礙，泌尿科的疾病和血管疾病的確是有相關性。（圖／公關照片）

你知道高血壓和全身疾病都有相關嗎？一般在我們的認知裡，高血壓是心血管疾病，事實上高血壓和攝護腺肥大、性功能障礙、甚至尿路結石、膀胱過動症等都有相關性。財團法人臺北醫學大學校友會教育基金會、綠杏文化事業基金會、中華民國防高血壓協會特別邀請恩主公醫院泌尿科主任、教研副院長醫師王炯珵，教導民眾如何預防高血壓所引起的膀胱過動症及性功能障礙。

王炯珵表示，很多人都有膀胱過動症的問題，會有尿急感、頻尿、晚上來不及上廁所，導致尿失禁的狀況，這是1個很常見的疾病。根據台灣統計的數據，30至40歲左右有10%至15%的病人，到60至70歲時，大約有3、4成的人有這個疾病，想要排尿的時候會很急促，尿量次數過多當然有很多原因，如過度攝取水分，尤其糖尿病病患，因為吃多，血糖增加後就會口渴，想把身體的滲透壓下降就會喝很多水，還有高血壓的人會服用很多利尿劑、因年齡增長導致腎功能減弱而造成的夜間頻尿。

再者，還有尿液無法完全排出的問題，常出現在有攝護腺肥大的男性身上，正常人膀胱可以儲存300至400 c.c.的尿液，1次可以排出280 c.c.的尿液，可是攝護腺肥大之後，只能排出100 c.c.，剩下200 c.c.在裡面，這使得膀胱經常處於半滿的狀況，沒有辦法完全排乾淨導致頻尿。

那要怎麽評估自己有沒有膀胱過動症呢？王炯珵解釋，第1個問題是起床到睡覺前大概會尿幾次，第2個問題是晚上睡覺起來排尿幾次，第3個問題是是否感到尿急，幾乎到無法忍耐，第4個問題是是否有因為尿急而漏尿的情況產生，這個很常見，尤其是中風以及行動不便的長者。

針對性功能障礙，王炯珵提及，從台灣做的研究來看，大概40歲之後有勃起功能障礙的病人大約接近5成左右，年紀越大當然有障礙的人越多，代表這是個很嚴重的問題，但在台灣觀念比較保守，大家都不想提起，也不想去看醫生。

王炯珵說明勃起功能障礙的主要危險因子有糖尿病、攝護腺疾病、周邊血管疾病、心臟問題、高血脂症、高血壓、憂鬱症等，陰莖的海綿體動脈都很微小，如果血管堵住，就無法勃起，約有20%的勃起障礙功能患有心血管疾病，60%的心血管疾病患有勃起功能障礙，泌尿科的疾病和血管疾病的確是有相關性。

此外，這些當然跟過度飲食、高脂食物、缺乏運動、壓力、抽菸有關，引發高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖，以至於內皮細胞產生障礙，導致勃起功能障礙、冠心症等疾病，而代謝症候群是很多疾病的來源，與心血管疾病、糖尿病相關，更與勃起功能息息相關。

下一場健康講座活動擬於10月20日（六）舉辦，如欲取得最新活動消息的民眾，請上網搜尋「lecture99健康公益講座」查詢。

 

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字高血壓膀胱過動症性功能障礙王炯珵
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