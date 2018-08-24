兩岸金融差異 陸專家：台灣存在4大優勢

（中央社記者繆宗翰北京24日電）2018年「京台金融合作論壇」24日在北京舉行。中國大陸金融專家楊再平在會中表示，台灣金融在市場化、國際化、小微化、多樣化方面存在優勢，但金融科技相對大陸較欠缺。
出席論壇的前金融監督管理委員會主任委員曾銘宗則表示，中國大陸電子支付發展蓬勃，主因來自傳統金融無法滿足需求；台灣的傳統金融非常方便，因此好壞很難講。
中國大陸亞洲金融合作協會秘書長楊再平今天上午在京台金融合作論壇在致詞時表示，兩岸經貿往來密切，且金融市場存在優勢互補，有很大的合作空間。
楊再平指出，台灣金融在市場化、國際化、小微化、多樣化方面存在優勢。但台灣「店多客少」、市場狹小是一項劣勢；金融科技方面，尤其行動支付上，也相較中國大陸欠缺。
他認為，如果說金融科技是大陸金融一大優勢的話，精細金融就是台灣的優勢。大陸金融科技加上台灣精細金融，是兩岸金融未來進一步發展所急需的。
同樣出席論壇的前金管會主委、現任中國國民黨籍立法委員曾銘宗受訪時則分析，中國大陸電子支付發展蓬勃，主因來自於傳統金融無法滿足需求；台灣的傳統金融非常方便，因此好壞很難講。
他也提到，台灣傳統金融非常成熟，要改變消費者的消費習慣，要慢慢來。
曾銘宗進一步指出，台灣在財務管理、技術與經營技巧上相較中國大陸成熟。如今，中國大陸的財富現在非常豐厚，兩邊可以強化電子支付與財務管理合作。
他表示，中國大陸規模大、市場大，台灣的經營精緻，貼近市場化。兩岸若能合作，培植亞洲甚至新的世界級金融機構，對未來金融機構以及兩岸經濟發展能有重大貢獻。（編輯：楊昇儒）1070824