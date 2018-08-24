兩岸金融差異 陸專家：台灣存在4大優勢

（中央社記者繆宗翰北京24日電）2018年「京台金融合作論壇」24日在北京舉行。中國大陸金融專家楊再平在會中表示，台灣金融在市場化、國際化、小微化、多樣化方面存在優勢，但金融科技相對大陸較欠缺。

出席論壇的前金融監督管理委員會主任委員曾銘宗則表示，中國大陸電子支付發展蓬勃，主因來自傳統金融無法滿足需求；台灣的傳統金融非常方便，因此好壞很難講。

中國大陸亞洲金融合作協會秘書長楊再平今天上午在京台金融合作論壇在致詞時表示，兩岸經貿往來密切，且金融市場存在優勢互補，有很大的合作空間。