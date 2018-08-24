豪雨狂襲釀災情　各家人壽緊急應變關懷措施

元大人壽啟動受災保戶5大關懷服務措施，包括主動理賠、保費緩繳、保險單借款免利息，與保戶攜手共度天災。元大人壽表示，因豪雨受災的保戶，經確認保險事故後，將立即處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需的檢附文件，可日後再行補齊，而對於受傷保戶，經確認住院天數後，其日額型的醫療給付，申辦理賠所需檢附文件，也可日後再行補齊。

這兩天受到熱帶性低氣壓強對流影響，中南部有不少淹水、停電災情傳出，各大人壽公司紛紛啟動應變方案，針對受災保護提供快速理賠、保費緩繳，以及房貸紓困等服務，協助受災保戶重整災後家園。

富邦人壽也在第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因豪雨災害成為受災戶，將提供續期保費緩繳、保單借款利息寬延、免費補發保單、快速理賠等4項方案，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助受災保戶重整災後家園。

因應豪雨狂襲中南部可能帶來的災害，台灣人壽已成立緊急應變小組，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務，提供各項關懷服務及快速理賠，包括提供快速理賠服務及預付醫療保險金、緩繳續期保費3個月、緩繳保單借款利息6個月、補發保單工本費優惠，以及展延房屋貸款本金及利息1年。

至於中國人壽部分，也秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷各地保戶受災狀況，提供保費緩收、保單貸款優惠、房貸紓困、旅平險彈性調整、保服優惠，以及快速理賠等6大服務。