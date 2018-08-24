爸爸力挺學舞　安那遇壓力靠「這招」解決

「2018超硬電司趴DANCE IN METRO」將於25日在台北小巨蛋舉辦，許多國內外優秀的街舞團體，以及藝人JR紀言愷、NikeChen、安那、鼓鼓、頑童MJ116等藝人出席尬場，這次的國際街舞表演，由陳漢典、愷樂聯手主持，並由國內外超硬街舞團成為大型舞台上的主角，讓硬底子、有兩把刷子的舞林高手們嶄露頭角。

其中有「怪物新人」之稱的安那將和國內舞團MoveOn合作，她提到10歲時，練舞教室EXPG組成的街舞團體也會參與演出，讓她特別期待，安那也分享給正在學舞的舞者，一定要相信自己可以做到，不要放棄，可能偶爾遇到卡關，感覺到挫折，但其實每個學習環結都是讓自己前進的一小步。也透露自己當年受到家人支持：「那時爸爸一直跟我說不能放棄，如果你確定要做這件事，就要做好它。」