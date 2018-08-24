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娛樂

爸爸力挺學舞　安那遇壓力靠「這招」解決

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/24 14:56
▲安那即將在2018超強電司趴登場表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.24）
▲安那即將在2018超強電司趴登場表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.24）

「2018超硬電司趴DANCE IN METRO」將於25日在台北小巨蛋舉辦，許多國內外優秀的街舞團體，以及藝人JR紀言愷、NikeChen、安那、鼓鼓、頑童MJ116等藝人出席尬場，這次的國際街舞表演，由陳漢典、愷樂聯手主持，並由國內外超硬街舞團成為大型舞台上的主角，讓硬底子、有兩把刷子的舞林高手們嶄露頭角。

其中有「怪物新人」之稱的安那將和國內舞團MoveOn合作，她提到10歲時，練舞教室EXPG組成的街舞團體也會參與演出，讓她特別期待，安那也分享給正在學舞的舞者，一定要相信自己可以做到，不要放棄，可能偶爾遇到卡關，感覺到挫折，但其實每個學習環結都是讓自己前進的一小步。也透露自己當年受到家人支持：「那時爸爸一直跟我說不能放棄，如果你確定要做這件事，就要做好它。」


▲安那將在電司趴會與國內舞團MoveOn合作（圖／寬寬整合行銷提供 , 2018.08.24）

年僅16歲的安那，憑藉超強舞技和自信風采一戰成名，更短短一年內就站上12次南北巨蛋，她回憶以前在練團教室曾經因比賽苦練超過12小時，最難忘每次上舞台前最後一次的練習，回到家會反覆觀看練舞過程的影片檢視，努力做好準備面對每個挑戰。安那謙虛地說，把舞步練好是最基本的，也鼓勵大家在比賽中要呈現最好的一面。在過往學舞的經驗來看，安那則對於舞步隊形和力道動作特別在意，也會在視覺呈現下足功夫。

在比賽過程中難免會遇到挫折，被問到怎麼解決？安那認為有壓力是極為平常的事，自己也經常會遇到，解決壓力這黨事反而不會這麼煩惱，以她自己的做法，會主動與朋友分享，「就不要想太多，有適度的壓力不見得是件壞事。」


▲安那受邀參加超硬電司趴。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.24）

關鍵字安那超強電司趴
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