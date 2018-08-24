億光：今年擴充不可見光與車用產品產能

億光今天盤中發布重大訊息表示，近年LED產業雖持續供過於求，但億光積極調整營運方向，未來著重在汽車應用、紅外線及Mini LED（次毫米發光二極體）等高毛利產品，不可見光及車用等高毛利產品比重已逐年提升中。

（中央社記者吳家豪台北24日電）LED封裝廠億光近期股價波動較大，今天發布重大訊息主動說明，車用產品今年已拿到國際汽車原廠的訂單，Mini LED背光產品預計第4季開始出貨，今年規劃擴充不可見光與車用產品的產能。

億光指出，車用產品2018年已拿到國際汽車原廠的訂單，將鎖定車用的頭燈、尾燈及車內用燈等相關市場，下半年車用產品出貨仍將維持增長趨勢。在Mini LED方面，已推出一系列背光產品，預計第4季開始出貨，主要應用於車用顯示與手持裝置等高階應用等。

在資本支出方面，億光表示，今年規劃積極擴充不可見光與車用產品的產能，期後產品發展健全。

另外，億光今天公告對金利精密工業股份有限公司聲請民事支付命令案；金利公司向億光購買產品，截至今年8月24日逾期未支付貨款，故億光依法向法院聲請支付命令。

億光已委請專業律師處理與金利公司的貨款訴訟案，並向法院聲請支付命令請求金利公司支付積欠的全部貨款和法定逾期利息，並負擔督促程序費用，法院已受理本件支付命令聲請案。

億光表示，到期貨款已提列適當備抵壞帳準備，故本件支付命令聲請案對億光財務業務應無重大影響。（編輯：蘇志宗）1070824