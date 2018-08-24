新莊本土登革熱增為18例　菜園成疫情傳播溫床

新北市本土登革熱病例不斷攀升，菜園成疫情傳播溫床。新莊區今(24)天新增2例本土登革熱，累計18例病例，其中1人曾在高風險區域的瓊林北路菜園活動，另1人則住在菜園附近，研判皆與瓊林路及瓊林北路菜園群聚有關。

衛生局表示，新增的第17、18病例為合鳳里62歲女性，以及瓊林里59歲男性，他們分別於8月15日及8月21日間出現發燒症狀，8月20日及8月23日經登革熱快篩陽性後通報確診，目前狀態都穩定。

衛生局調查，第17例發病前曾前往已被列為高風險區域的瓊林北路菜園活動，第18例住家鄰近發生登革熱病例的私人菜園，目前與瓊林南路市民農園、瓊林路及瓊林北路菜園群聚相關的病例共有6例，衛生局除了將菜園周邊列為高風險區域，並針對農園菜園進行封園禁止民眾出入，違規將依傳染病防治法處最高30萬元罰鍰。