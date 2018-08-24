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新莊本土登革熱增為18例　菜園成疫情傳播溫床

記者蔡琇惠／新北報導2018/08/24 15:21
▲新北市近來登革熱病例都與新莊瓊林里菜園群聚相關，市府緊急將菜園封園噴消，並設立告示牌禁止民眾出入。（圖／新北市衛生局提供）
▲新北市近來登革熱病例都與新莊瓊林里菜園群聚相關，市府緊急將菜園封園噴消，並設立告示牌禁止民眾出入。（圖／新北市衛生局提供）

新北市本土登革熱病例不斷攀升，菜園成疫情傳播溫床。新莊區今(24)天新增2例本土登革熱，累計18例病例，其中1人曾在高風險區域的瓊林北路菜園活動，另1人則住在菜園附近，研判皆與瓊林路及瓊林北路菜園群聚有關。 

衛生局表示，新增的第17、18病例為合鳳里62歲女性，以及瓊林里59歲男性，他們分別於8月15日及8月21日間出現發燒症狀，8月20日及8月23日經登革熱快篩陽性後通報確診，目前狀態都穩定。

衛生局調查，第17例發病前曾前往已被列為高風險區域的瓊林北路菜園活動，第18例住家鄰近發生登革熱病例的私人菜園，目前與瓊林南路市民農園、瓊林路及瓊林北路菜園群聚相關的病例共有6例，衛生局除了將菜園周邊列為高風險區域，並針對農園菜園進行封園禁止民眾出入，違規將依傳染病防治法處最高30萬元罰鍰。

其中市民農園及周邊環境即日起8月24日間執行孳清與噴消作業，瓊林路及瓊林北路菜園也會在24日進行大規模噴消，另外，也會針對新增病例活動地進行緊急防治作為。

衛生局呼籲，若曾於市民農園及周邊私人農地、瓊林路及瓊林北路菜園耕作，或是居住在周圍的住戶，請務必每天留意自身健康，如出現發燒症狀，切勿自行服藥，應儘速「登革熱快篩試劑合約院所」或於瓊林里瓊泰市民活動中心及興漢里新莊區衛生所設立「登革熱篩檢衛教站」進行評估篩檢，避免疫情擴散。

關鍵字新莊登革熱菜園瓊林里
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