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政治

李錫錕宣布參選台北市長　將推松山機場遷建蓋社會住宅

記者呂烱昌／台北報導2018/08/24 15:42
▲台大教授李錫錕24日宣布參選台北市長，他將推松山機場遷建蓋社會住宅。（圖／李錫錕辦公室提供 , 2018.8.24)
▲台大教授李錫錕24日宣布參選台北市長，他將推松山機場遷建蓋社會住宅。（圖／李錫錕辦公室提供 , 2018.8.24)

台大教授李錫錕以「終結柯文哲亂象」為號召，今(24)日舉行「錕P登記參選記者會」宣布27日將登記參選台北市長。李錫錕提出「松山機場遷建蓋公宅」、「夜間經濟讓台北經濟翻兩翻」兩項政策主張，透過增加公宅供給、財政開源雙管齊下，從根本解決青年面臨的困境。

李錫錕說，其他候選人提出的政見共同點都是在花預算，而不是創造預算，但他認為正本清源之道是要是創造財源。為此，他提出兩項異於其他候選人的重點主張：一個是松山機場遷建蓋五萬戶社會住宅；另一個是夜間經濟讓台北經濟增速成長。

李錫錕表示，松機遷建後蓋的社會住宅可以引進最新的技術，包括太陽能板屋頂、地下室設競技場、運動場及商場，整個規劃的特點是讓「台北市的心臟跳起來」。在這裡青年能用便宜的價錢安心居住、年輕夫妻結婚可安心生小孩、老人家可以安老，同時，這裡也可以做托育、長照的重點設計；另外，都更戶也不用另外找地方租住，因為這裡可設計1萬戶做中期住宅。

李錫錕指出，台北市有夜生活、夜市，但是缺乏一個有效率、經過整合、政府輔導，甚至有市長位階的人來領導台北市的夜間經濟。他說，夜間經濟包括從晚上到第二天的餐廳、表演場及文化活動等產業，其間有很多創意想像空間，現在是阿姆斯特丹、倫敦、柏林、紐約等國際大都市的重要經濟重點項目，不僅白天賺錢，晚上也賺錢。

李錫錕表示，倫敦的夜間經濟提供50萬個就業機會，因為夜間多是年輕人活動的時間，夜間經濟提供的就業機會正好可以解決年輕人就業問題。他問，當國際大城都在創造夜間經濟的時候，台北能缺席嗎？可是至今沒有人想到，也沒人敢提夜間經濟，因為怕被污名化或扭曲。

李錫錕說，不管是松山機場遷建蓋公宅或夜間經濟，他都敢做、也做得到，因為已有全套計劃，也知道要如何和中央溝通，同時他也沒有連任或再上層樓、選市長後選總統的顧慮。


▲台大教授李錫錕24日宣布參選台北市長，再度讓松山機場遷移成為話題。（圖／記者呂烱昌攝 )

關鍵字李錫錕社會住宅松山機場夜市
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