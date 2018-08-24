李錫錕宣布參選台北市長　將推松山機場遷建蓋社會住宅

台大教授李錫錕以「終結柯文哲亂象」為號召，今(24)日舉行「錕P登記參選記者會」宣布27日將登記參選台北市長。李錫錕提出「松山機場遷建蓋公宅」、「夜間經濟讓台北經濟翻兩翻」兩項政策主張，透過增加公宅供給、財政開源雙管齊下，從根本解決青年面臨的困境。

李錫錕說，其他候選人提出的政見共同點都是在花預算，而不是創造預算，但他認為正本清源之道是要是創造財源。為此，他提出兩項異於其他候選人的重點主張：一個是松山機場遷建蓋五萬戶社會住宅；另一個是夜間經濟讓台北經濟增速成長。

李錫錕表示，松機遷建後蓋的社會住宅可以引進最新的技術，包括太陽能板屋頂、地下室設競技場、運動場及商場，整個規劃的特點是讓「台北市的心臟跳起來」。在這裡青年能用便宜的價錢安心居住、年輕夫妻結婚可安心生小孩、老人家可以安老，同時，這裡也可以做托育、長照的重點設計；另外，都更戶也不用另外找地方租住，因為這裡可設計1萬戶做中期住宅。