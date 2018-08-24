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瑞銀Model 3拆解報告：每賣一台恐虧6000美

鉅亨網2018/08/24 15:00
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瑞銀 (UBS-US) 分析師發現，特斯拉 (TSLA-US) Model 3 問題多多，有成品質量、缺少螺栓和焊接不均等問題，在其審視下「表現糟糕。」

瑞銀 Colin Langan 領導的分析團隊與工程合作夥伴一起「完整拆解」Model 3，上週公布此過程的第一份報告，稱特斯拉每賣一台價位較低、基礎版 Model 3 就可能虧損約莫 6000 美元，因為該車的動力傳動系統沒有預期中那麼便宜。

本週的報告聚焦該車與其他大眾市場電動車的完成組裝階段，稱其與通用汽車 (GM-US)、雪佛蘭 Bolt 和 BMW i3 相比，可說摔得鼻青臉腫，Model 3「有結實和外觀的重大問題」，且修復代價昂貴。

一款售價7800美元的Model 3車主在推特上發文，聲稱「幸運」拿到這款裝錯車門的車，3扇白色門、1扇褐色。（來源：@
一款售價 7800 美元的 Model 3 車主在推特上發文，聲稱「幸運」拿到這款裝錯車門的車，3 扇白色門、1 扇褐色。（來源：@DIETWRITE/TWITTER)

「我們的拆解專家指數很多個 Model 的品質問題，包括整台車的縫隙不平、缺少螺栓、公差太寬鬆，且焊接錯位不平。」

特斯拉發言人稱，截至 4 月份，整台 Model 3 的所有間隙和偏移的標準差已經平均改善了近 40%，特別是後車廂、後燈和後方 1/4 車板處的間距改善顯而易見。

「現在，Model 3 面板間距具有和奧迪、BMW 和賓士車款相比的競爭力，但本著不懈怠的精神，我們會精益求精，目標生產出對每位顧客來說都是完美的車款。」

該發言人強調，自 1 月份以來，Model 3 的顧客滿意度調查顯示，滿意度平均達 90%，「即使交車量快速倍增，今年一整年仍穩定改善，倘若顧客不滿意我們的車，他們可以整台退貨並拿回全額退款，也可以讓我們處理任何問題或要求換一台全新的特斯拉車款。」

瑞銀分析師的拆解報告是根據較高階的 Model 3 (起價 49000 美元)，搭載價位較高的電池和高階裝飾。

拆解專家對電動車的重要零組件「全數拆解分析」，包括動力傳輸和電池、電子控制設備、車身和底盤，每一個部位都全處移除並仔細檢視。

「在結實度和外觀 (fit & finish) 項目上，Model 3 評分低於平均。」但以噪音項目的分數來說，分析團隊認為「尚可接受。」

分析師指出，這結果證實媒體對特斯拉品質爭議的報導，一款售價 49000 美元車如此表現「令人失望」，雖然特斯拉承認早期 Model 3 有品質問題，但現在聲稱其品質已與 Model S 和 Model X 並駕齊驅，但瑞銀拆解的是一款 2017 的 Model 3。

分析師表示，他們聯繫上包含特斯拉前員工在內的製造專家，以了解他們所發現的品質問題是否能獲修復。

但結論是，間距和噪音問題的修復「非常困難且曠日費時」，雖然可以用美工修復一些瑕疵，但「真正修復」這些問題必須回溯製程，可能還要汰換一些沖壓模具。

瑞銀的拆解也發現了特斯拉維修問題。因為 Model 3 是電動車，「本質上更難維修」，在特定其況下，電池組黏合並擠在一起，並用 48 的螺栓固定在汽車地板上，這看起來難以進入。

本週稍早另一份報告指出，瑞銀分析師稱讚 Model 3 的電子零件，稱其讓他們「看到了未來電子架構」，能更適合、更廣泛地使用先進的潛水輔具系統和未來的無人駕駛功能。

但爾後又為這股熱情潑了些冷水般的說，Model 3 電子零件架構有複雜的組裝，但目前來說似乎在邁向完全自動化的路上，還無法掌握高自動化水準。

特斯拉股價走勢

 

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