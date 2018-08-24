台薩斷交、同慶之旅謠言滿天飛　外交部一一駁斥

總統蔡英文「同慶之旅」出訪友邦後，台灣與薩爾瓦多隨即斷交，許多謠言傳得每天飛，名嘴趙少康日前在節目宣稱，有僑胞向他表示，我國駐洛杉磯辦事處發放民進黨黨旗歡迎蔡總統，外交部今（24）日表示，這完全不符事實，鄭重呼籲外界不要再以訛傳訛，散播不實謠言。

外交部指出，有關名嘴不符事實的說法，我駐洛杉磯辦事處已於23日投書當地媒體，澄清絕無此事；名嘴言論動見觀瞻，相關言論尤其應妥做查證，對於未經查證汙衊外交部的談話，深表遺憾。

外交部強調，部內及駐外館處的同仁從事外交工作，向來恪守行政中立原則，政府感謝熱情僑胞及留學生在總統過境洛杉磯及休士頓時間，自動自發參與歡迎行列，令人感動。基於台灣與美國均為高度民主及言論自由的國家，對於僑胞於迎送過程中自發性地使用相關旗幟與標語，均予充分尊重。