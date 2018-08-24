台薩斷交、同慶之旅謠言滿天飛　外交部一一駁斥

總統蔡英文「同慶之旅」出訪友邦後，台灣與薩爾瓦多隨即斷交，許多謠言傳得每天飛，名嘴趙少康日前在節目宣稱，有僑胞向他表示，我國駐洛杉磯辦事處發放民進黨黨旗歡迎蔡總統，外交部今（24）日表示，這完全不符事實，鄭重呼籲外界不要再以訛傳訛，散播不實謠言。
外交部指出，有關名嘴不符事實的說法，我駐洛杉磯辦事處已於23日投書當地媒體，澄清絕無此事；名嘴言論動見觀瞻，相關言論尤其應妥做查證，對於未經查證汙衊外交部的談話，深表遺憾。
外交部強調，部內及駐外館處的同仁從事外交工作，向來恪守行政中立原則，政府感謝熱情僑胞及留學生在總統過境洛杉磯及休士頓時間，自動自發參與歡迎行列，令人感動。基於台灣與美國均為高度民主及言論自由的國家，對於僑胞於迎送過程中自發性地使用相關旗幟與標語，均予充分尊重。
▲洛杉磯僑胞歡迎總統蔡英文。（圖／外交部提供 , 2018.8.24）
此外，針對旅居薩爾瓦多的僑胞宋義仁投書，發表「台薩斷交，台灣沒看到的事實」的說法，外交部批評語多不實，特此鄭重澄清：薩國去年起多次向我提洽投資「聯合港」特許經營權案，甚至外交部長吳釗燮7月訪問時，都仍然提出，不過該案投資金額龐大，我國須謹慎評估，經專業考察團實地評估後，發現該案並無可行性，與其他國家團隊的結論一致。後來我方接獲情資，中國已提出鉅額開發承諾，並以建交為條件誘使薩國轉向。宋義仁稱我國只是被招商對象之一、派遣考察團虛晃一招等，皆非事實。
薩國自6月起曾透過管道向我提洽選舉經費，遭我婉拒，孰料據來自多方情資顯示，中國竟以密助執政黨選舉經費為誘餌，引誘薩政府轉向。至於宋義仁指控佛羅雷斯前總統、薩卡前總統收受台灣款項等節，外交部已多次澄清均為雙邊合作計畫款，有公開捐贈儀式及具體計畫，過程公開透明，所謂的「我致贈禮金」純屬汚衊。另外，薩國政府財政困難，曾向我提洽購買國債補足預算缺口，並非宋義仁所稱的「我主動提出購買薩國公債」。
外交部強調，該篇投書拼湊片段資訊，所言多有杜撰。在大多數國人及旅薩僑胞感到憤怒、難過的當下，卻有筆者「宋義仁」出面以造謠及不實資訊，抨擊政府及歷年外交官員與僑胞的努力，外交部對此表達嚴厲譴責。呼籲國人在國家外交處境艱難之刻，更應團結維護台灣的民主與自由，切勿被惡意中傷的錯誤資訊所誤導。