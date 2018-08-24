NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈「新台灣斷交夢」　網：越聽越心酸戴資穎女單出擊　迎戰香港張雁宜遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

台薩斷交、同慶之旅謠言滿天飛　外交部一一駁斥

記者林仕祥／台北報導2018/08/24 15:21
▲休士頓僑胞歡迎總統蔡英文。（圖／外交部提供 , 2018.8.24）
▲休士頓僑胞歡迎總統蔡英文。（圖／外交部提供 , 2018.8.24）

總統蔡英文「同慶之旅」出訪友邦後，台灣與薩爾瓦多隨即斷交，許多謠言傳得每天飛，名嘴趙少康日前在節目宣稱，有僑胞向他表示，我國駐洛杉磯辦事處發放民進黨黨旗歡迎蔡總統，外交部今（24）日表示，這完全不符事實，鄭重呼籲外界不要再以訛傳訛，散播不實謠言。

外交部指出，有關名嘴不符事實的說法，我駐洛杉磯辦事處已於23日投書當地媒體，澄清絕無此事；名嘴言論動見觀瞻，相關言論尤其應妥做查證，對於未經查證汙衊外交部的談話，深表遺憾。

外交部強調，部內及駐外館處的同仁從事外交工作，向來恪守行政中立原則，政府感謝熱情僑胞及留學生在總統過境洛杉磯及休士頓時間，自動自發參與歡迎行列，令人感動。基於台灣與美國均為高度民主及言論自由的國家，對於僑胞於迎送過程中自發性地使用相關旗幟與標語，均予充分尊重。


▲洛杉磯僑胞歡迎總統蔡英文。（圖／外交部提供 , 2018.8.24）

此外，針對旅居薩爾瓦多的僑胞宋義仁投書，發表「台薩斷交，台灣沒看到的事實」的說法，外交部批評語多不實，特此鄭重澄清：薩國去年起多次向我提洽投資「聯合港」特許經營權案，甚至外交部長吳釗燮7月訪問時，都仍然提出，不過該案投資金額龐大，我國須謹慎評估，經專業考察團實地評估後，發現該案並無可行性，與其他國家團隊的結論一致。後來我方接獲情資，中國已提出鉅額開發承諾，並以建交為條件誘使薩國轉向。宋義仁稱我國只是被招商對象之一、派遣考察團虛晃一招等，皆非事實。

薩國自6月起曾透過管道向我提洽選舉經費，遭我婉拒，孰料據來自多方情資顯示，中國竟以密助執政黨選舉經費為誘餌，引誘薩政府轉向。至於宋義仁指控佛羅雷斯前總統、薩卡前總統收受台灣款項等節，外交部已多次澄清均為雙邊合作計畫款，有公開捐贈儀式及具體計畫，過程公開透明，所謂的「我致贈禮金」純屬汚衊。另外，薩國政府財政困難，曾向我提洽購買國債補足預算缺口，並非宋義仁所稱的「我主動提出購買薩國公債」。

外交部強調，該篇投書拼湊片段資訊，所言多有杜撰。在大多數國人及旅薩僑胞感到憤怒、難過的當下，卻有筆者「宋義仁」出面以造謠及不實資訊，抨擊政府及歷年外交官員與僑胞的努力，外交部對此表達嚴厲譴責。呼籲國人在國家外交處境艱難之刻，更應團結維護台灣的民主與自由，切勿被惡意中傷的錯誤資訊所誤導。
 

關鍵字薩爾瓦多斷交同慶之旅外交部謠言
終結柯P亂象　李錫錕宣布參選市長邱垂正訪日韓談兩岸　批陸極限打壓

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan