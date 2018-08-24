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中央社

水庫在暴雨中洩洪 山東壽光被淹引民憤

中央社2018/08/24 14:58
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北24日電）受颱風溫比亞（RUMBIA）影響，中國大陸山東省連日大雨。其中，壽光市因為上游3座水庫在暴雨中同時洩洪慘遭水淹，已造成13人死亡、3人失蹤，房屋倒塌近萬間，損失多達人民幣92億元。

許多災民事後在社群媒體發文，痛批官方未提前調節水庫水量，在暴雨中又洩洪過量，直指這是「人禍」要求究責

對此，山東省防汛發言人林榮軍表示，沒提前洩水是為了「保障用水」，壽光被淹與「河道入海能力差」有關。

綜合陸媒報導，8月18日、19日，壽光多地連降暴雨。流經青州、壽光等地的彌河流域水勢迅猛，上游3座水庫同時洩洪。隨著洩洪流量加大，20日起，彌河沿岸的村莊被河水倒灌，多個村莊相繼被淹，最深超過3公尺。

儘管官方宣稱洩洪前有發出預警，但多名災民事後反控根本沒有收到，事後打上級電話也打不通，官方還刻意封鎖消息。

壽光市田馬鎮南韓村的村民韓志民說，20日凌晨3時許，他在家中熟睡時被水泡醒，起床後才發現水深已有一公尺多。

措手不及的壽光災情慘重。死亡的13人當中，有9人是開車時被突來的洪水吞噬。官方昨天稱，房屋倒塌9999間，總受災人口50多萬人，為此移轉災民17萬人，直接經濟損失達人民幣92億元（約新台幣414億元）。

官方還宣布，有20多萬個大棚受損。壽光是中國蔬菜最大集散地，當地農民都興建大棚種植蔬菜，每個大棚起碼都要10幾萬元。

官方沒宣布的是，壽光當地養殖的數萬豬、雞、狐狸等牲畜幾乎都被淹死，民眾擔心爆發疫情。網路影片顯示，壽光殘破不堪，農民老淚縱橫。

因為災民在網路控訴，「山東壽光洪災」近日一度衝上微博熱搜話題第一名，但很快就掉出榜外，網民指控又遭當局「和諧」強撤真相。

但壽光被淹新聞難以淡化，因為「菜價漲了」也成為網路熱門話題。受到壽光災情衝擊，大陸北部多地菜價飛漲，其中，香菜一斤（500公克）高達39.9元。

根據報導，壽光所屬的濰坊市政府昨天舉行新聞發布會稱，這次水災如此嚴重，原因之一是實際降水量遠超預報降水量；大量降雨導致3水庫水位上漲過快，逼近警戒水位。

濰坊市水利局局長周壽宗表示，「如當時不洩洪，將會對水庫安全造成嚴重威脅，甚至有垮壩危險，將影響下游近百萬人民群眾的生命安全」。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070824

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