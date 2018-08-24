水庫在暴雨中洩洪 山東壽光被淹引民憤

（中央社台北24日電）受颱風溫比亞（RUMBIA）影響，中國大陸山東省連日大雨。其中，壽光市因為上游3座水庫在暴雨中同時洩洪慘遭水淹，已造成13人死亡、3人失蹤，房屋倒塌近萬間，損失多達人民幣92億元。

許多災民事後在社群媒體發文，痛批官方未提前調節水庫水量，在暴雨中又洩洪過量，直指這是「人禍」要求究責

對此，山東省防汛發言人林榮軍表示，沒提前洩水是為了「保障用水」，壽光被淹與「河道入海能力差」有關。

綜合陸媒報導，8月18日、19日，壽光多地連降暴雨。流經青州、壽光等地的彌河流域水勢迅猛，上游3座水庫同時洩洪。隨著洩洪流量加大，20日起，彌河沿岸的村莊被河水倒灌，多個村莊相繼被淹，最深超過3公尺。