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中央社

南帝乳膠需求超旺 今年獲利估創新高

中央社2018/08/24 15:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北24日電）南帝化工今天召開法人說明會，在衛生標準、安全法規意識抬頭下，市場對合成乳膠NBR的需求已超過天然乳膠，法人估計，南帝今年營收、獲利都可望創下歷史新高。

南帝今年上半年合併營收新台幣63.51億元、年增14.38%，毛利率提高至23.67%，稅後純益7.02億元、年增141.9%，每股稅後純益(EPS)1.43元；今年預估乳膠NBR產能分別是林園廠20萬噸、鎮江廠6萬噸，耐油膠產能分別是林園廠2萬噸、鎮江廠4.56萬噸。

南帝主要產品包括合成乳膠NBR及耐油膠，合成乳膠占營收比重達55%，主要應用在生產手套上，耐油膠占營收比重約35%，主要應用在油封、燃料油管及發泡型運動用品上。

南帝表示，乳膠NBR市場需求強勁，帶動產能、售價也有提升，由於下半年手套大廠有增加產能的計畫，業績成長性仍有想像空間。

南帝指出，今年上半年由於主要原料丁二烯(BD)今年價格穩定上漲，成本壓力轉嫁至產品售價相對順利，加上市場上無新產能釋出，帶動毛利率較去年同期相對穩定，鎮江南帝獲利貢獻比去年幾乎翻倍。

南帝認為，鎮江南帝主要銷售當地市場，不會受美中貿易戰影響，加上當地政策及反傾銷稅因素刺激當地市場需求，上半年業績表現相對突出，下半年耐油膠景氣持平看待，成長動能將落在林園廠主要生產的乳膠NBR上。（編輯：李信寬）1070824

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